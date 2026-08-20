¿Sanción de oficio? La fuerte pelea de Messi con un rival de Philadelphia que no se vio en TV: mano en la nuca y cabeza a cabeza

Lionel Messi tuvo un partido especial este miércoles por la noche en el empate 2-2 del Inter Miami como visitante con Philadelphia Union, ya que pudo marcar su primer gol tras la muerte de su padre. Pero no solo se reencontró con la red, sino que también protagonizó un tenso momento promediando la mitad del segundo tiempo.

En un encuentro picante, que tuvo un final bochornoso con una roja de cada lado, la Pulga ya había tenido su propio episodio con un futbolista rival. Luego de un ataque del elenco local, el 10 le recriminó a Quinn Sullivan, que estaba recién ingresado, por una acción durante la jugada previa al marcarlo.

El fuerte cruce cara a cara de Lionel Messi con un rival @PhilaSJ_007 Leo recibió una respuesta inmediata de su interlocutor, lo que parece haberle molestado, ya que cuando la pasó por al lado le metió una mano en la nuca. Lejos de quedarse en el molde, el joven volante de 22 años fue a confrontarlo y quedaron midiéndose cara a cara, con las frentes pegadas, durante unos instantes, hasta que el árbitro del encuentro, Filip Dujic, intervino para separarlos.

El encontronazo no ameritó ningún tipo de apercibimiento durante el partido ni escaló a mayores. Sin embargo, el mismo es valedero de una revisión por el Comité Disciplinario de la MLS, el cual podría determinar una sanción de oficio para Messi como una suspensión de uno o dos fechas. Por lo general, estas situaciones se resuelven con un castigo económico, pero el mencionado escenario está contemplado también en el reglamento.