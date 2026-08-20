Se viralizó un impactante video de Guardiola llorando en el vestuario del City tras discutir con Kyle Walker

El nuevo documental que muestra los últimos meses de Pep Guardiola en Inglaterra desentrañó un fuerte episodio con el por entonces capitán de los Citizens.

El final de la era de Pep Guardiola en el Manchester City tuvo capítulos que hasta ahora habían quedado puertas adentro. El documental A Beautiful Obsession empezó a revelar parte de esa intimidad y dejó al descubierto de los momentos más fuertes de su estadía de una década en Inglaterra.

La escena se produjo en diciembre de 2024, luego de una derrota 2-0 ante el Liverpool en Anfield. Ya en el vestuario, y ante la atenta mirada de todo su plantel, el español protagonizó una fuerte discusión con Kyle Walker, que por entonces llevaba la cinta de capitán, que terminó con Pep entre lágrimas.

La secuencia completa de la discusión entre Pep Guardiola y Kyle Walker El problema surge a partir de una crítica puntual de Guardiola hacia el defensor inglés por una pérdida de pelota que había sido determinante. "Si pierdes el balón, es gol", le marcó el entrenador delante de todos. Lejos de quedarse callado, Walker lo señaló y reaccionó con palabras muy duras.

"Si sigues mencionando mi nombre en cada reunión, en cada maldita cosa, va a ser imposible". La discusión fue subiendo de tono hasta que el futbolista puso sobre la mesa una cuestión que evidentemente venía de antes: "Quizá no querías que fuera capitán. No querías que fuera tu capitán".

Guardiola intentó bajar la tensión, pero terminó desnudando y exponiendo cómo se sentía en aquel momento. "Después de nueve años juntos, en los buenos y malos momentos, es mi derrota", expresó. Y, visiblemente emocionado, agregó: "Si soy un problema, tienen que decírmelo. No me quedaré aquí solo por el dinero".