El insólito motivo por el que River podría ser sancionado por Conmebol tras el partido en Bogotá

River Plate podría recibir una sanción económica de la Conmebol por un episodio ocurrido durante el empate 0-0 ante Independiente Santa Fe , por los octavos de final de la Copa Sudamericana . La situación se produjo en el estadio El Campín de Bogotá, durante una de las pausas de hidratación del encuentro.

Mientras intentaba comunicarse con sus futbolistas, Eduardo Coudet decidió correr el micrófono de ambiente ubicado en la zona del banco de suplentes. El dispositivo forma parte del operativo de transmisión oficial y, según las normas del certamen, no puede ser manipulado por los integrantes de los equipos.

La acción quedó registrada durante la transmisión del partido y podría motivar la apertura de un expediente disciplinario contra River . El club de Núñez ahora deberá esperar la evaluación de los organismos correspondientes de la Conmebol para conocer si finalmente habrá una sanción.

El reglamento de la Conmebol Sudamericana contempla sanciones económicas para este tipo de infracciones. En caso de que el organismo determine que corresponde aplicar una multa, el monto podría ubicarse entre 3.000 y 10.000 dólares, de acuerdo con la evaluación que realicen las autoridades disciplinarias.

Si River recibe la sanción, el dinero no tendría que ser abonado de manera independiente, sino que sería descontado de los ingresos que la institución percibe por su participación en el torneo y por su avance en las distintas instancias.

El episodio protagonizado por Coudet se produjo en un momento particular del partido, cuando el entrenador aprovechaba una de las pausas de hidratación para dar indicaciones. En ese contexto, el micrófono ubicado junto al banco quedó en medio de la comunicación con los jugadores y el técnico decidió desplazarlo.

River podría ser multado por Conmebol. EFE

Por ahora, River no fue sancionado oficialmente y deberá esperar si la Conmebol considera que corresponde iniciar un procedimiento disciplinario. La decisión quedará en manos de los organismos encargados de analizar este tipo de situaciones.

No es el primer episodio para River

El antecedente más cercano para River también está relacionado con un elemento utilizado durante las transmisiones televisivas. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Facundo Colidio protagonizó una situación similar durante el encuentro frente a Bragantino en Brasil.

En aquella oportunidad, el delantero empujó una cámara de televisión durante una pausa del partido. El episodio también quedó registrado y fue observado por la organización del torneo, por lo que ahora el incidente ocurrido en Bogotá aparece como un nuevo inconveniente para el club.

Reacción Colidio X @SC_ESPN

River, mientras tanto, deberá dejar atrás la situación y concentrarse en la competencia deportiva. El equipo dirigido por Coudet empató 0-0 frente a Independiente Santa Fe en los 2.600 metros de altura de Bogotá y buscará definir la serie como local.