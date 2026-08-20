Conocé a Ivael Tercero, el pequeño hincha de River al que su fanático papá le puso ese nombre

En las adyacencias del Monumental se conoció una historia que surge a partir de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid.

Ivael Tercero: el nombre de un niño hincha de River que se volvió viral.

Hay nombres que tienen una historia detrás. Esta vez, el protagonista es un pequeño hincha de River que sorprendió a todos por una particularidad tan insólita como única: se llama Ivael Tercero.

El insólito nombre está directamente relacionado con uno de los momentos más recordados de la final de la Copa Libertadores 2018. En aquel histórico partido ante Boca en Madrid, el Pity Martínez convirtió el tercer gol del Millonario y el relato de Mariano Closs quedó grabado a fuego entre los hinchas. Años después, esa frase terminó inspirando a un padre fanático para bautizar a su hijo.

La historia de Ivael Tercero, el pequeño hincha de River: qué dijo su familia La curiosa historia salió a la luz durante una nota de ESPN en los alrededores del Monumental, cuando el cronista Agustín Belachur quedó sorprendido al escuchar el nombre del pequeño y decidió comprobar que realmente figuraba así en su documento. Todo, en la previa al triunfo 2-0 del equipo de Coudet ante Argentinos Juniors.

“¿Querés el documento?”, lanzó el padre, orgulloso de semejante decisión. Acto seguido, mostró el DNI de Ivael Tercero y confirmó que no había ninguna broma: efectivamente, ese era su nombre.