Filtraron un polémico video de Diego Milito, sacado por las críticas a su gestión en Racing: "Por eso nos matan"

Horas del antes del triunfo ante Belgrano por la Copa Argentina, Diego Milito mantuvo una charla privada con socios de Racing y soltó acusaciones gravísimas.

El presidente de Racing, Diego Milito, quedó en el centro de la escena luego que este jueves se filtrara un video de una charla que mantuvo con un reducido grupo de allegados y personas vinculadas a la institución. El encuentro fue previo al partido frente a Belgrano de Córdoba en San Luis, que terminó con triunfo de la Academia y clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina.

En el citado video, el Príncipe habló sobre las feroces críticas que recibe su gestión y la necesidad de mantenerse unidos para impulsar un cambio dentro del club. Las imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas y mostraron a un Milito muy diferente al perfil reservado que suele exhibir públicamente desde que asumió la presidencia.

Video filtrado: el explosivo descargo de Diego Milito en medio de las críticas en Racing “Por eso nos tiran, por eso me matan, por eso les ponen la plata a los periodistas. Cae la cancha y no es normal. Ya sabemos con quién lidiamos, lo sé desde el día uno”, disparó en primera instancia, vinculante parte de los cuestionamientos que recibe con intereses políticos y operaciones alrededor de Racing.

Además, el mandamás de la Academia agregó: “Sabía que no iba a ser fácil porque el cambio es cultural y nosotros vamos a pensar a largo término. En ese largo término, vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos y convencidos. Yo no estoy acá por un cargo. Con todo respeto les digo, me chupa un huevo el cargo. Es un orgullo ser presidente de Racing, pero lo más importante es la misión por la que estoy, que es dejar algo”.

Diego Milito, explosivo en su charla privada con los socios de Racing. “Quiero dejar algo en Racing y lo voy a lograr”, aseguró Milito, a la vez que dijo: “Me rompí el culo toda mi vida, no necesito nada, pero quiero dejar algo activo. Por eso me involucré, lo voy a lograr y los necesito a ustedes. Vamos a ganar esta noche”.