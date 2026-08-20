¡Bombazo! Max Verstappen definió su futuro y el anuncio oficial sacudió a la Fórmula 1

En la previa al Gran Premio de Países Bajos, se reveló el misterio que tanta intriga generaba en la Máxima. ¿Dónde seguirá su carrera Max Verstappen?

Se terminó la novela. Después de meses de especulaciones, rumores y silencio, Max Verstappen finalmente confirmó su futuro en la Fórmula 1: seguirá corriendo para Red Bull Racing por los próximos cuatro años.

La confirmación se conoció antes del Gran Premio de Países Bajos y cayó como una bomba en el paddock. Es que el neerlandés, de 28 años, había evitado dar certezas durante gran parte de la temporada y su continuidad en la escudería estaba lejos de ser un hecho.

Es oficial: Verstappen renovó su contrato con Red Bull hasta 2030 “Cuatro años más, de lleno. Estamos encantados de anunciar que Max ha firmado una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030”, anunció la escudería en sus redes sociales. Una frase que puso fin a una de las grandes novelas del año en la Máxima.

BREAKING: Max Verstappen will remain at Red Bull Racing until the end of 2030#F1 pic.twitter.com/inHmW3dEJJ — Formula 1 (@F1) August 20, 2026 Verstappen, por su parte, no se quedó atrás. Con un breve pero contundente mensaje, el tatracampeón del mundo dejó en claro que va por más: “Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima”.

Max llevaba 11 años ligado a Red Bull y, pese a haber construido allí una carrera histórica, en los últimos meses aparecieron fuertes versiones que lo vinculaban con una posible salida. Incluso se especuló con un eventual alejamiento de la categoría.