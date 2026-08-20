¿Legrotaglie o Malvinas? Se definió dónde jugará Gimnasia ante Boca
Después de varios días de incertidumbre, se confirmó en qué estadio se disputará el esperado encuentro de la octava fecha.
Luego de varios llamados, idas y vueltas y cierto grado de incertidumbre, finalmente en las últimas horas se resolvió el escenario en donde se disputará el esperado partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura.
Tal como adelantó MDZ el 5 de agosto pasado, el encuentro entre el Lobo y el Xeneize se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, con fecha y hora a confirmar.
Más allá de la intención de la dirigencia del Mensana de trasladar el evento al estadio provincial, con el objetivo de afrontarlo con los dos públicos y obtener una suculenta recaudación, finalmente un hecho puntual impidió esta posibilidad.
Se definió dónde se jugará Gimnasia-Boca
La confirmación del escenario para el choque de la octava fecha responde pura y exclusivamente a que el estadio Malvinas Argentinas no estará en condiciones para el fin de semana en el cual se jugará el partido.
Es que el sábado 5 de setiembre, en el fin de semana en que se jugará la fecha del fútbol, el estadio provincial albergará el choque entre Argentina y Australia, válido por la serie internacional de rugby que ambos equipos protagonizarán en nuestro país.
Según consignaron desde la cartera de Deportes a MDZ, tanto el estado del campo de juego como su geografía (publicidades pintadas, arcos, etc), no pueden restablecerse de un día para el otro, por lo que desistieron de recibir el partido del Lobo.