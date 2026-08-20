¿Legrotaglie o Malvinas? Se definió dónde jugará Gimnasia ante Boca

Después de varios días de incertidumbre, se confirmó en qué estadio se disputará el esperado encuentro de la octava fecha.

Gimnasia recibirá a Boca el primer fin de semana de setiembre, tras el empate 1 a 1 registrado en el Apertura.

Tal como adelantó MDZ el 5 de agosto pasado, el encuentro entre el Lobo y el Xeneize se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, con fecha y hora a confirmar.

El estadio de calle Lencinas será escenario de un partido de alto voltaje. Más allá de la intención de la dirigencia del Mensana de trasladar el evento al estadio provincial, con el objetivo de afrontarlo con los dos públicos y obtener una suculenta recaudación, finalmente un hecho puntual impidió esta posibilidad.

Se definió dónde se jugará Gimnasia-Boca La confirmación del escenario para el choque de la octava fecha responde pura y exclusivamente a que el estadio Malvinas Argentinas no estará en condiciones para el fin de semana en el cual se jugará el partido.

El Malvinas será utilizado por los Pumas, que chocarán con Wallabies en un partido que está pautado desde el año pasado. Alf Ponce Mercado / MDZ Es que el sábado 5 de setiembre, en el fin de semana en que se jugará la fecha del fútbol, el estadio provincial albergará el choque entre Argentina y Australia, válido por la serie internacional de rugby que ambos equipos protagonizarán en nuestro país.