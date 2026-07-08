¡Bombazo en la Fórmula 1! El intercambio de pilotos entre dos grandes escuderías que sacude al paddock

Medios europeos y brasileños aseguran que se analiza un intercambio de pilotos que revolucionaría la grilla para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 podría estar a las puertas de uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Según informaron distintos medios europeos y el portal brasileño Grande Prémio, se estaría gestando un intercambio de pilotos que cambiaría por completo el panorama de la categoría: Max Verstappen dejaría Red Bull para sumarse a McLaren, mientras que Oscar Piastri recorrería el camino inverso rumbo a la escudería austríaca a partir de la temporada 2027.

Verstappen a McLaren y Piastri a Red Bull, el intercambio bomba que podría darse en la Fórmula 1 La versión tomó fuerza a partir de los presentes que atraviesan ambos pilotos. Piastri no estaría conforme con su situación en McLaren luego de lo ocurrido en 2025, cuando lideró gran parte del campeonato, pero terminó sintiendo que el equipo priorizó a Lando Norris, quien finalmente se quedó con el título. En este contexto, su representante, Mark Webber, estaría buscando un proyecto que le garantice un rol protagónico dentro de una estructura con aspiraciones de pelear por campeonatos.

Del otro lado aparece Verstappen, cuya relación con Red Bull parece atravesar uno de sus momentos más tensos. El neerlandés fue muy crítico con los cambios reglamentarios y con el rendimiento del equipo durante esta temporada, mientras que también dejó entrever en más de una oportunidad su interés por competir en carreras de resistencia, una disciplina en la que ya comenzó a incursionar fuera de la Fórmula 1.

Verstappen y Piastri podrían cambiar de escudería en los próximos meses. @F1 Además, el tetracampeón mundial tendría la posibilidad contractual de salir anticipadamente de Red Bull. Según trascendió, su vínculo hasta 2028 incluye una cláusula de rescisión que puede activarse si no se encuentra entre los dos primeros del campeonato de pilotos, condición que actualmente se cumple al marchar séptimo, lejos de la pelea por el título.