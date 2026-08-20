Cruce de versiones: ¿a Boca le ofrecieron un central de otro equipo grande que jugó en la Selección argentina?

La dirigencia de Juan Román Riquelme habría recibido un llamado para reactivar el interés por una figura de otro club grande de Argentina, pero se armó un embudo.

Parece ilógico que, a horas del arranque de la sexta fecha del Torneo Clausura, en Argentina se siga hablando del mercado de pases. Sin embargo, eso sucede y en las primeras de este jueves trascendió un rumor fuerte: Kevin Lomónaco habría sido ofrecido a Boca.

Rumor bomba: Lomónaco, otra vez en el radar de Boca La información fue revelada por Martín Arévalo, periodista que cubre el día a día del Xeneize en ESPN. Según su versión, el nombre del defensor y figura de Independiente fue acercado a la dirigencia de Juan Román Riquelme, que en el pasado ya lo supo tener en carpeta. Al parecer, Rodolfo Arruabarrena le habría bajado el pulgar a su posible llegada.

El inquietante rumor, claro, tuvo un alto nivel de impacto y no tardó en esparcirse por todo Avellaneda. El Rojo siempre mantuvo una postura firme en cuando al futuro de Lomónaco y nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de negociarlo con otro equipo del fútbol argentino, mucho menos con sus rivales directos.

Kevin Lomónaco habría sido ofrecido a Boca. Video: ESPN En Independiente cortaron de raíz el supuesto ofrecimiento En ese sentido, desde la dirigencia de Independiente desmienten rotundamente un supuesto ofrecimiento. El periodista Matías Martínez reveló, en su cuenta de X, otra información completamente distinta a la que trascendió en Boca: un representante, cuya figura se desconoce, llamó a CAI para ofertar de manera verbal US$ 2.000.000 por el 50% del zaguero, que el año pasado fue convocado a la Selección argentina. Una cifra que, encima, es considerablemente inferior a las pretensiones del club.