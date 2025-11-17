El posteo de Kevin Lomónaco que puso en duda su continuidad en Independiente: qué otro club grande lo quiere

Luego del triunfo ante Central en el último partido del año, Kevin Lomónaco publicó una historia que generó mucha preocupación en los hinchas de Independiente. ¿Se despidió?

El triunfo ante Rosario Central con el que Independiente cerró el 2025 pudo haber sido el último partido de Kevin Lomónaco. Si bien el zaguero es la gran figura del Rojo desde hace ya un tiempo, la dirigencia sabe que será complicado volver a retenerlo como lo hizo el mercado pasado. Incluso, el propio jugador puso en duda su continuidad tras el partido contra el Canalla.

“No sé si voy a seguir o no. Si te digo, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente”, soltó en charla con ESPN. Para colmo, horas después de esa declaración bomba el ex Bragantino de Brasil publicó un posteo que encendió aún más las alarmas de los hinchas del club de Avellaneda, ya que muchos lo tomaron como un mensaje de despedida.

La historia de Kevin Lomónaco tras cerrar el 2025 con Independiente: ¿mensaje de despedida? “Gracias por el cariño de siempre”, subió Lomónaco vía historia de Instagram. Además, acompañó la frase con una foto suya durante el 1-0 frente al equipo rosarino en el Libertadores de América y dos emojis: un aplauso y un corazón rojo.

La historia que publicó Kevin Lomónaco luego de ¿su último partido con la camiseta de Independiente? Boca, expectante por el futuro de Lomónaco En ese contexto, Boca sigue de cerca la situación del zaguero de 23 años con intenciones de buscarlo de cara al 2026. Aunque claro, desde el Xeneize saben que se trataría de una operación muy compleja, ya que tiene contrato con Independiente hasta diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión es de U$S20.000.000.