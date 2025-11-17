La insólita denuncia del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial 2026: "Alguien nos hizo vudú"

Nigeria perdió en los penales ante la República Democrática del Congo y Eric Chelle, su seleccionador, acusó a los rivales de practicar magia negra en la tanda.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y se están definiendo los últimos clasificados. En África, donde ya estaban definidos todos los cupos directos (Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal), quedaba una plaza para el Repechaje Internacional, que se disputaron este domingo Nigeria y la República Democrática del Congo en Rabat.

Las Súper Águilas, un habitual rival de Argentina en las Copas del Mundo y una potencia de África, que venían de quedarse afuera de Qatar 2022, tampoco dirán presente en el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos y el tiempo extra, cayeron 4-3 en los penales, decretando una nueva frustración mundialista.

La furia del DT de Nigeria tras quedar afuera del Mundial La furia del DT de Nigeria tras quedar afuera del Mundial Eric Chelle, seleccionador del elenco nigeriano, no pudo contener su ira y, una vez consumada la derrota, salió disparado a confrontar al cuerpo técnico rival. Tras unos instantes de tensión, habló con la prensa y denunció que los contrarios hicieron magia negra: "Durante toda la tanda de penales la gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo. Por eso yo estaba un poco nervioso con él", apuntó.

"Hizo algo así, no sé si con una botella de agua o algo por el estilo", detalló a continuación mientras sacudía su brazo derecho, emulando los supuestos gestos del entrenador de los Leopardos, que con esta victoria quedaron en las puertas de jugar el segundo Mundial de su historia (la primera y única vez fue en Alemania 1974, en el que participó como Zaire).