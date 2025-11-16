Sin Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026: el mapa con todos los clasificados

La Portugal de Cristiano Ronaldo, que no jugó tras ser expulsado ante Irlanda, destrozó a Armenia como local y sacó pasaje directo al Mundial 2026.

Portugal no necesitó de Cristiano Ronaldo para sellar su clasificación al Mundial 2026. Sin el Bicho, suspendido por su insólita expulsión ante Irlanda, la selección lusa despedazó 9-1 a Armenia y jugará su novena Copa del Mundo.

El equipo de Roberto Martínez, campeón de la última edición de la Nations League, se convirtió en el cuarto europeo en asegurar su presencia en el certamen que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá. luego de Inglaterra, Francia y Croacia.

Sin Cristiano Ronaldo en cancha, Portugal aplastó a Armenia y se clasificó al Mundial Con la aplastante victoria ante Armenia, Portugal cerró las Eliminatorias Europeas en la cima del Grupo F luego de haber cosechado 13 puntos. Detrás terminó Irlanda, que le ganó sobre la hora a Hungría y le arrebató el segundo lugar, por lo que jugarán el Repechaje.

¡UNO MÁS PARA CORONAR! Francisco Conceicao definió muy bien y decretó el 9-1 final ante Armenia



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Nuq1zUJkFS — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025 La de 2026 será la novena participación mundialista para los lusos, que encadenan presencias de manera ininterrumpida desde Corea–Japón 2002. Y con un plus especial: Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo, la misma marca que Lionel Messi, aunque todavía no se sabe si podrá estar presente en el debut dado a que la FIFA podría darle hasta tres fechas de sanción tras su expulsión ante Irlanda.

De esta forma, Portugal se convirtió en la 31° selección clasificada al Mundial 2026, en un listado que se va acortando cada vez más.