El palito de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo tras la expulsión ante Irlanda: "Sabe que..."

Bruno Fernandes lanzó una frase llamativa sobre la expulsión del cinco veces ganador del Balón de Oro en la derrota frente a Irlanda.

El internacional portugués Bruno Fernandes dijo este sábado que Cristiano Ronaldo sabe "que cometió un error" en la derrota del jueves frente a Irlanda 2-0, cuando fue expulsado, por lo que no podrá estar presente en el trascendental duelo del domingo frente a Armenia para asegurar el pase directo al Mundial 2026.

El palito de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo "El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que Cris (Cristiano Ronaldo) tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo", consideró Fernandes en una rueda de prensa. "Sabe que cometió un error -continuó- y, lamentablemente, no podrá ayudarnos mañana".

Cristiano Ronaldo Irlanda Portugal Cristiano Ronaldo se perderá el duelo clave ante Armenia que podría clasificar a Portugal al Mundial 2026. EFE Portugal disputará mañana, domingo, un partido clave en el que tendrá que ganar a Armenia, ya eliminada, en el sexto partido del grupo F (líderes con 10 puntos) frente a su afición.

La expulsión de CR7 contra Irlanda La expulsión de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal Ronaldo, que tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), vio la roja directa tras la revisión del VAR por una acción dentro del área en la que propició un codazo en la espalda de un defensor rival, por lo que no podrá ser de la partida el domingo.

Los errores defensivos pasaron una mala jugada al equipo de Roberto Martínez frente a Armenia, y Bruno admitió: "No salió como queríamos (...) Creamos pocas ocasiones porque teníamos poca gente en el último tercio. Creo que nuestra construcción fue siempre muy baja y un poco lenta para la defensa de Irlanda, tendríamos que haber sido un poco más estratégicos a la hora de mover el balón".