La confesión de Cristiano Ronaldo sobre el momento de su retiro del fútbol: "Sé que no me quedan muchos años, pero..."

Tras recibir el premio Prestigio en los Portugal Football Globes, Cristiano Ronaldo dio un extenso discurso donde habló de la posibilidad del retiro.

El astro portugués Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, se refirió a la posibilidad de retirarse del fútbol profesional y aseguró que quiere seguir jugando algunas temporadas más.

En lo que fue la gala de los Globos de Portugal organizada por el ente madre del fútbol de aquel país, el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita fue condecorado con el premio Prestigio por sus 22 años ininterrumpidos en la selección lusa.

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre la posibilidad del retiro En esta gala, Ronaldo habló por primera vez de la posibilidad de retirarse, pero afirmó: “Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero”.

“La gente, sobre todo mi familia, me dice: 'Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?'. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, agregó.

Cristiano Ronaldo Hace poco tiempo, Ronaldo firmó un contrato récord con Al-Nassr hasta mediados de 2027. Sobre el galardón recibido, el formado en el Sporting de Lisboa aseguró: “Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial y hermoso. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que ya está todo dicho. Debo confesar que esta tarde estaba en la mesa pensando en lo que iba a decir en este discurso. Pensaba: ‘¿Qué es un Premio Prestigio?’. Me pregunto si será un premio al final de una carrera. Me puse un poco nervioso y pensé: 'No puede ser'”.