Franco Mastantuono armó un top 3 de jugadores que más lo impresionaron: Messi, otro argentino y una sorpresa

Franco Mastantuono se animó a armar un podio de los futbolistas que lo deslumbraron en cancha y no dudó en los nombres que eligió.

Este viernes, la Selección argentina abrirá la gira por Estados Unidos enfrentando a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. En ese sentido, uno de los primeros en hablar con la prensa fue nada menos que Franco Mastantuono, la joya que, a sus 18 años, ya se asentó firmemente en el Real Madrid y también en la Scaloneta.

El top 3 de los jugadores que más impresionaron a Franco Mastantuono En una entrevista con el programa F3 de ESPN, el ex River se animó a armar el top tres de los futbolistas que más lo deslumbraron en cancha durante su corto tiempo de carrera. Claro, el delantero expresó su devoción por Lionel Messi en más de una ocasión (incluso en su presentación en la Casa Blanca) y lo metió en lo más alto del podio, pero también reveló otros dos nombres.

En segundo lugar, y tras tomarse un momento para pensar, Mastantuono respondió: "Bellingham me impresiona. Entrenando, sobre todo, veo que es distinto al resto", lanzó en medio de grandes halagos para el mediocampista inglés y su compañero en el Merengue.

El top 3 de jugadores que más deslumbraron a Franco Mastantuono. El top 3 de jugadores que más deslumbraron a Franco Mastantuono. Video: ESPN Para cerrar el top tres, el zurdo destacó a "muchos" del plantel de la Albiceleste, pero no dudó. "Julián (Álvarez), me tocó sufrirlo en el último partido. Está en un momento increíble y también me ha tocado vivirlo en River. Creo que es uno de los mejores del mundo", soltó, recordando el reciente derbi de Madrid en el que la Araña metió un doblete en la goleada 5-2 del Atlético ante el Real.