Tremendo cruce entre Arturo Vidal y el DT de Chile Sub 20 tras la eliminación en el Mundial: "En eso somos muy..."

Arturo Vidal cuestionó a Nicolás Córdova luego de que la Selección de Chile se quedara afuera de su Mundial y el técnico salió a responderle sin pelos en la lengua.

El Mundial Sub 20 entró en etapas de definiciones y los octavos de final ya dejaron el primer gran batacazo: Chile, el anfitrión del torneo, quedó eliminado tras la dura goleada 1-4 que le propinó México en el estadio Nacional de Santiago. Claro, siempre que se hable de la vida del combinado trasandino aparece la figura de Arturo Vidal, que nunca se queda callado y, esta vez, apuntó fuerte contra el DT de la Rojita.

Arturo Vidal apuntó contra el DT de la Sub 20 de Chile tras la eliminación El histórico mediocampista de los trasandinos fue muy duro al opinar sobre Nicolás Córdova y un posible cargo en la Mayor, ya que trascendió que el entrenador es uno los candidatos a quedarse con el puesto tras la salida de Ricardo Gareca. "No me gusta. No está preparado para dirigir una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20", sentenció el actual jugador de Colo Colo.

La picante respuesta de Córdova al ídolo chileno La voz de Vidal es palabra autorizada en Chile y sus declaraciones no tardaron en llegarle al técnico del combinado juvenil, que, sin nombrarlo, le respondió de manera contundente: "No voy a hablar sobre lo que dicen las otras personas. Es fácil hacer leña del árbol caído y en esos somos muy chilenos nosotros".

Arturo Vidal apuntó contra la Selección argentina y palpitó el enfrentamiento en la próxima doble fecha. Foto: Instagram @kingarturo23oficial Arturo Vidal y otro cruce picante por fuertes declaraciones. Foto: Instagram @kingarturo23oficial Luego, Córdova decidió ir al grano con una frase más picante: "Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso con todo el mundo. Lo que dicen las otras personas, habla más de las otras personas", afirmó, un palazo directo al exvolante del Barcelona y el Bayern Múnich.