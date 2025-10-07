¡Atento, Argentina! México eliminó a Chile del Mundial Sub 20 y espera rival en cuartos
México goleó 4-1 al anfitrión y enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Nigeria en los cuartos de final del Mundial Sub 20.
México aplastó Chile por 4-1 y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025, que se juega en el país transandino, por lo que espera por la Selección Argentina o Nigeria, en el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Branderdel.
Los tantos aztecas fueron convertidos por el delantero Tahiel Jiménez, a los 25 minutos del primer tiempo, el volante Iker Fimbres, a los 21 del segundo, y el atacante Hugo Camberos, a los 34 y 40, mientras que el delantero Juan Rossel descontó a los 43 minutos del complemento.
Con el triunfo, México superó los octavos de final y clasificó a cuartos, instancia en la que se medirá con el que triunfe en el encuentro entre la Argentina y Nigeria, este miércoles 8 de octubre a las 16:30 (horario argentino).
El primer gol el encuentro llegó a los 25 minutos, cuando un pase largo fue bajado por el delantero Gilberto Mora para el atacante Tahiel Jiménez, que encaró al arquero Sebastián Mella y lo venció con un zurdazo bajo.
El 2-0 llegó a los 21 minutos, cuando el volante Iker Fimbres recibió por izquierda, enganchó para la pierna derecha y sacó un gran remate cruzado, que entró a media altura por el poste derecho de Mella.
En 34 minutos de la segunda etapa, luego de un gran remate de Fimbres que fue desviado por Mella antes de ingresar en su ángulo izquierdo, un centro atrás del volante Amaury Morales fue empujado al gol por el atacante Hugo Camberos, para el 3-0.
México volvió a convertir a los 40 minutos, con un nuevo centro atrás de Morales que fue rematado por Camberos. Chile pudo descontar a los 43 minutos del segundo tiempo, con un buen remate cruzado, desde el costado izquierdo del área, del delantero y capitán Juan Rossel.
Fuente: NA