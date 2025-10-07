¡Atento, Argentina! México eliminó a Chile del Mundial Sub 20 y espera rival en cuartos

México goleó 4-1 al anfitrión y enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Nigeria en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

México goleó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20 en octavos de final.

México aplastó Chile por 4-1 y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025, que se juega en el país transandino, por lo que espera por la Selección Argentina o Nigeria, en el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Branderdel.

Los tantos aztecas fueron convertidos por el delantero Tahiel Jiménez, a los 25 minutos del primer tiempo, el volante Iker Fimbres, a los 21 del segundo, y el atacante Hugo Camberos, a los 34 y 40, mientras que el delantero Juan Rossel descontó a los 43 minutos del complemento.

México dio el golpe, eliminó al anfitrión del Mundial y espera por Argentina o Nigeria Con el triunfo, México superó los octavos de final y clasificó a cuartos, instancia en la que se medirá con el que triunfe en el encuentro entre la Argentina y Nigeria, este miércoles 8 de octubre a las 16:30 (horario argentino).

El primer gol el encuentro llegó a los 25 minutos, cuando un pase largo fue bajado por el delantero Gilberto Mora para el atacante Tahiel Jiménez, que encaró al arquero Sebastián Mella y lo venció con un zurdazo bajo.

¡MÉXICO SE PUSO EN VENTAJA!

Chile perdió las marcas en el fondo y Jiménez sacó un buen remate de zurda para poner el 1-0. #MundialSub20EnDSPORTS



— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 7, 2025 El 2-0 llegó a los 21 minutos, cuando el volante Iker Fimbres recibió por izquierda, enganchó para la pierna derecha y sacó un gran remate cruzado, que entró a media altura por el poste derecho de Mella.