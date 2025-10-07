La confesión de Alexander Zverev sobre la fuerte crisis que atraviesa tras su eliminación en el Masters 1000: "Simplemente no creo en..."

Una de las grandes sorpresas que dejó esta nueva edición del Masters 1000 de Shanghái es, sin dudas, la sorpresiva eliminación de Alexander Zverev. El N°3 del ranking ATP cayó en tercera ronda frente a Arthur Rinderknech (54°) y volvió a dar un paso en falso en un 2025 frustrante y que lo tiene a maltraer.

Más allá de eso, el foco estuvo puesto en las duras declaraciones del alemán tras la derrota, donde reveló la fuerte crisis personal que atraviesa en el último tiempo vinculada a problemas físicos y, sobre todo, la falta de confianza en sí mismo.

La confesión de Alexander Zverev tras su sorpresiva derrota en Shanghái “La última vez que jugué sin dolor fue en Australia. "Está siendo un año realmente duro a nivel físico, los problemas de espalda no cesan", comentó en primera instancia. Luego, el tenista fue más a fondo con sus palabras y confesó: "Estoy inmerso en una auténtica lucha contra mí mismo porque tengo una desconfianza enorme en mi juego".

Zverev.jpg Australian Open Por la misma línea, Zverev sostuvo: "Simplemente no creo en mí, carezco de cualquier tipo de fe y confianza en mí mismo. Estoy jugando un tenis terrible y el balance de mi temporada es realmente malo". Lo cierto es que no es la primera en el año que la estrella del tenis se expresa sobre este difícil momento de su carrera.