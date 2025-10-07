La polémica decisión de la AFA tras el bochornoso arbitraje que perjudicó a Estudiantes ante Barracas

La AFA designó los árbitros para la fecha 12 y tomó una llamativa medida con Nazareno Arasa y José Carreras, la terna que estuvo en Estudiantes-Barracas.

En el último tiempo, suele ser habitual que Barracas Central quede en el ojo de la tormenta por decisiones arbitrales que siempre lo terminan favoreciendo. Esa mirada se profundizó más luego del 1-1 frente a Estudiantes del pasado domingo, por la fecha 11 del torneo Clausura, con una actuación bochornosa de la terna arbitral.

En primera instancia, un claro planchazo de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez justo antes del empate no fue advertido por el árbitro Nazareno Arasa ni por el VAR, con José Carreras a la cabeza. No obstante, lo más escandaloso fue el insólito trazado de líneas que utilizó este último desde Ezeiza para anular el 2-1 del León por un supuesto offside de Guido Carrillo, cuando a simple vista se observa como el delantero está por detrás del defensor visitante.

El gol anulado a Estudiantes por supuesto offside de Carrillo La polémica decisión de la AFA con la dupla Arasa-Carreras Más allá de la indignación que generó este partido en las redes sociales y la gran trascendencia que tomó en los medios, la Dirección Nacional de Arbitraje decidió no difundir los audios del VAR de las jugadas polémicas que perjudicaron a Estudiantes ante Barracas. Como si todo esto fuera poco, luego la AFA comunicó una polémica decisión: ambos referís dirán presente en la próxima fecha del torneo.

En ese contexto, Nazareno Arasa impartirá justicia en Banfield-Racing, el sábado desde las 19:00 horas en el Florencio Sola. Curiosamente, quien lo asistirá con la tecnología desde Ezeiza será el propio José Carreras, por la que se repetirá la misma dupla que viene de quedar en el centro de la escena por las inentendibles decisiones que tomaron en La Plata.