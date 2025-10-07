El importante pedido de River a la AFA para jugar con Sarmiento en medio de las 15 bajas en la fecha FIFA

Marcelo Gallardo contará con un plantel diezmado en River para recibir el domingo a Sarmiento y, en medio de eso, la dirigencia le hizo una petición especial a la AFA.

La fecha FIFA le trajo un verdadero dolor de cabeza a Marcelo Gallardo en el plantel de River. Claro, porque la AFA tomó la decisión de que el torneo Clausura no tendrá parate y el Millonario, entre ausencias por jugadores convocados a las selecciones, lesionados y expulsados, sufrirá nada menos que ¡15 bajas! de cara al partido ante Sarmiento del próximo fin de semana.

En medio de ese caos, la dirigencia de la Banda tomó cartas en el asunto y elevó un pedido formal al Tribunal de Disciplina para poder contar con una de las grandes figuras del equipo: Maximiliano Salas. El delantero zurdo fue expulsado en la derrota 1-2 frente a Deportivo Riestra en el Monumental por insultar al juez asistente (le dijo la con... de tu madre) y recibió una dura suspensión de dos fechas.

River apeló la sanción a Salas y espera que esté disponible ante Sarmiento El ex Racing ya cumplió la primera en lo que fue la caída -la tercera consecutiva en el campeonato- contra Rosario Central y la misma quedará saldada en el duelo ante Sarmiento, el domingo que viene a las 19:15 horas. Sin embargo, en Núñez apelaron al fallo con la intención de que le bajen la sanción al 7 y pueda estar disponible para dicho compromiso.

Maxi Salas Racing River Salas podría volver ante Sarmiento si el Tribunal le reduce la sanción. Fotobaires Más allá de eso, habrá que esperar unos días para conocer la respuesta del Tribunal de Disciplina, más precisamente el jueves, cuando salga el boletín correspondiente. Lo cierto es que hay antecedentes recientes de reducción de penas a futbolistas de otros equipos y en River confían en este caso no será la excepción, aunque no quieren adelantarse al fallo final.