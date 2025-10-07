Ruggeri criticó duramente a un jugador de River por su partido ante Central: "Di María lo…"

Oscar Ruggeri analizó la expulsión del mediocampista de River y cuestionó la falta de inteligencia en una jugada que cambió el partido.

El pedido de Gallardo después del 1-2 frente a Rosario Central fue mucho más que una reflexión futbolística. "Ser más inteligentes", dijo el DT de River, preocupado por el costado disciplinario de su equipo: cuatro expulsiones en los últimos siete partidos, y la última, la de Juan Carlos Portillo, volvió a dejarlo con uno menos en un momento clave.

La bronca del entrenador, que ni miró al misionero cuando se iba del campo, también se vio reflejada en el análisis de Oscar Ruggeri. En ESPN, el exdefensor fue contundente con el mediocampista y apuntó a Ángel Di María como protagonista indirecto de la roja: "¿Para qué lo agarra? Di María lo hizo echar", lanzó el Cabezón, refiriéndose a la primera amarilla que Portillo recibió por tomar del cuello al campeón del mundo.

Así fue la expulsión de Juan Carlos Portillo frente a Rosario Central La expulsión de Juan Carlos Portillo frente a Rosario Central La expulsión de Juan Carlos Portillo frente a Rosario Central ESPn Ruggeri también le marcó la cancha al árbitro Yael Falcón Pérez: “Si cobraba la falta a Marcos Acuña antes de esa jugada, ahí se terminaba todo”. Pero el exjugador de la Selección fue todavía más duro al analizar la segunda amonestación, que derivó en la expulsión del volante: “Esta es de locos. Lo tenía que seguir. Podría haber sido penal y expulsión. Ahí lo tenía que acompañar porque es penal, además venía el central de frente”.

River ya suma 10 expulsiones en el año, la cifra más alta desde 2007, cuando acumuló 18. Por eso Gallardo fue claro al reclamar "templanza y aprender", un mensaje que también alcanzó a referentes como Marcos Acuña, que vio la roja ante Palmeiras.

Ruggeri cerró su comentario con una crítica directa a Portillo: "¿Cómo vas a justificar la amarilla? Iban 30 minutos. En un partido como ese, no te podés quedar con uno menos. Tenés que ser más inteligente".