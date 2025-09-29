La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Gallardo por su reacción tras la derrota con Riestra: "Eso no se hace"

Uno de los que analizó el gesto fue Oscar Ruggeri . El campeón del mundo en 1986 y referente de la historia de River no dudó en cuestionar la decisión del DT: “ Gallardo estuvo mal porque se tiene que quedar a esperar a los jugadores como siempre espera cuando saluda y cuando ganan. Estamos todos juntos. Eso no se hace. No me importa que esté enojado, yo también estoy caliente y lo estaría si fuera jugador en ese momento. No tiene justificación. Debe quedarse ahí y acompañar porque es una forma de hacerse responsable y respaldarlos”, lanzó en ESPN F90.

Gallardo , por su parte, pidió disculpas a los hinchas por el flojo momento, pero el debate ya está instalado. Ruggeri fue al hueso y apuntó al presente futbolístico del equipo: “ Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Para mí, el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores”.

El Cabezón también habló de la eliminación contra Palmeiras: “Que te metan cinco goles en 180 minutos en la Copa es tremendo. Si lo decías en la previa se te cagaban de risa. Era imposible, iba a ser parejo”.

Ruggeri, contundente sobre el presente de River: "Gallardo es el primer responsable"

Oscar Ruggeri y su crítica a los jugadores de River Oscar Ruggeri y su crítica a los jugadores de River ESPN

Con números que contrastan con su exitoso primer ciclo (32 victorias, 25 empates y 12 derrotas en 69 partidos) Gallardo todavía no pudo conquistar títulos desde su regreso. Ruggeri incluso planteó que, de no ser él, otro entrenador ya estaría fuera: “Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”.

Por último, el exdefensor también fue duro con los jugadores: “Cuando vos llegás a un club como este, tenés que aprovechar el escudo. Ahora, cuando empieza el partido, si vos no te hacés respetar en la cancha, los demás se olvidan del escudo. Estos te pasan por arriba porque para ellos es el partido de la vida. Los chicos que llegan a River se ponen la camiseta, pero después la cabeza tiene que ser diez veces más que el rival”.