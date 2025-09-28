Qué dijo Marcelo Gallardo de la "final" que jugará River ante Racing el jueves por la Copa Argentina
Tras la caída frente a Riestra, Marcelo Gallardo pidió disculpas y aseguró que el partido con Racing por Copa Argentina será una final en busca de reacción.
River perdió 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental y profundizó su crisis futbolística, con cuatro derrotas consecutivas, algo que no le ocurría desde hacía 15 años. Marcelo Gallardo, muy autocrítico, pidió disculpas a los hinchas y puso el foco en lo que se viene: Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El cruce ante la Academia se disputará este jueves a las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. Allí River se jugará la chance de meterse en semifinales de la Copa Argentina en un contexto caliente y con la obligación de cortar la racha negativa.
Gallardo ya piensa en Racing y en la "final" de Copa Argentina
“Lo tomamos como una final que tenemos que jugar. No por lo que haya pasado o se haya dicho, sino por lo que representa el partido. Tenemos que prepararnos para jugar una final el jueves y debemos limpiar esta frustración de hoy. Aquellos que estén bien y que yo observe que tengan esa necesidad de salir a escena con ambición y ganas de revertir esta situación, intentaremos devolverle la alegría a la gente que no le pudimos dar en estas semanas”, señaló el entrenador.
Gallardo también habló del mensaje que baja a sus futbolistas en medio de la tormenta: “El futbolista entiende que viene a un lugar que es exigente por naturaleza. No se conforma con poco y eso hay que alimentarlo todo el tiempo. Cuando las cosas no salen, hay que poner lo que hay que poner para salir. Los jugadores que tengan ese deseo se van a terminar imponiendo. River te exige eso. Esto es futbolístico y mental. De la cabeza también, porque hay que salir a jugar. Jugar al fútbol es lo mejor que hay, y jugar en River mejor todavía”.
El DT valoró además el respaldo de la gente en un momento tan delicado: “Eso me genera una mayor fuerza para poder devolverle desde mi lugar de conductor un equipo que los represente. Estoy lejos de claudicar”.