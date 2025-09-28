Qué dijo Marcelo Gallardo de la "final" que jugará River ante Racing el jueves por la Copa Argentina

Tras la caída frente a Riestra, Marcelo Gallardo pidió disculpas y aseguró que el partido con Racing por Copa Argentina será una final en busca de reacción.

Marcelo Gallardo, serio en la conferencia de prensa en el Monumental tras la derrota con Riestra, ya piensa en la "final" ante Racing por Copa Argentina. Foto: captura de TV y Paladar Negro.

River perdió 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental y profundizó su crisis futbolística, con cuatro derrotas consecutivas, algo que no le ocurría desde hacía 15 años. Marcelo Gallardo, muy autocrítico, pidió disculpas a los hinchas y puso el foco en lo que se viene: Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El cruce ante la Academia se disputará este jueves a las 18:00 en el estadio Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. Allí River se jugará la chance de meterse en semifinales de la Copa Argentina en un contexto caliente y con la obligación de cortar la racha negativa.

“Lo tomamos como una final que tenemos que jugar. No por lo que haya pasado o se haya dicho, sino por lo que representa el partido. Tenemos que prepararnos para jugar una final el jueves y debemos limpiar esta frustración de hoy. Aquellos que estén bien y que yo observe que tengan esa necesidad de salir a escena con ambición y ganas de revertir esta situación, intentaremos devolverle la alegría a la gente que no le pudimos dar en estas semanas”, señaló el entrenador.

Gallardo también habló del mensaje que baja a sus futbolistas en medio de la tormenta: “El futbolista entiende que viene a un lugar que es exigente por naturaleza. No se conforma con poco y eso hay que alimentarlo todo el tiempo. Cuando las cosas no salen, hay que poner lo que hay que poner para salir. Los jugadores que tengan ese deseo se van a terminar imponiendo. River te exige eso. Esto es futbolístico y mental. De la cabeza también, porque hay que salir a jugar. Jugar al fútbol es lo mejor que hay, y jugar en River mejor todavía”.