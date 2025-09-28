La mala suerte de Santino Andino en el debut de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

La Selección argentina finalmente afronta su debut este domingo en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. Lo hace ante Cuba en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El mendocino Santino Andino , delantero de Godoy Cruz , fue titular pero apenas jugó 18 minutos.

Sucede que promediando el minuto 10 y cuando la Selección argentina ya iba adelante en el marcador (el 1-0 lo marcó Alejo Sarco) una jugada desafortunada marcó el destino del delantero mendocino. El equipo de Diego Placente quedó mal parado en una contra y el defensor Santiago Fernández cometió una falta cerca del área. El juez sancionó penal y el defensor se fue expulsado por ocasión manifiesta de gol.

Inmediatamente, el cuerpo técnico de Argentina apeló a la flamante normativa para solicitar una revisión del VAR. Tras la misma, el juez rectificó el penal cobrando tiro libre (había sido afuera) pero no la expulsión.

Esto obligó al DT a pensar un cambio para compensar la defensa que quedó con un jugador menos. La decisión se tomó a los 18 minutos: sacar a un delantero e incluir a un defensor, para mantener la ventaja del 1 a 0. Santino Andino fue el elegido, quien se retiró con mucha bronca en lugar del zaguero Teo Rodríguez Pagano.

Sin embargo, en los 18 minutos que jugó comenzaba a mostrar buenas asociaciones con sus compañeros. De hecho, participó en la juagada del primer gol de Sarco.

Así concluyó el olvidable debut mundialista del mendocino, que tendrá una nueva oportunidad el miércoles cuando su equipo enfrente a Australia a las 20.

La participación de Argentina en el Mundial

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

La Albiceleste buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

Los otros dos equipos del Grupo D son Italia y Australia, que se enfrentaron este domingo a las 17, con triunfo para los europeos por 1 a 0.

Andino, protagonista

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, es titular en el Seleccionado argentino en el debut en el Mundial Sub 20. El Chulu estuvo presente en 11 encuentros con el seleccionado juvenil, entre amistosos y el Sudamericano. Fue titular en 3 de ellos, anotó un tanto y dio una asistencia.