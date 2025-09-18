¡Orgullo bodeguero! Santino Andino jugará el Mundial Sub 20 con la Selección argentina

El juvenil de Godoy Cruz Santino Andino fue incluido en la nómina oficial de convocados de la Selección argentina Sub 20 que disputará el Mundial en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La confirmación se conoció este jueves tras el anuncio del entrenador Diego Placente.

En las redes sociales, Godoy Cruz celebró la citación de su futbolista con un mensaje en X: “¡ Santino Andino convocado para disputar el Mundial Sub20 con la Selección argentina ! El jugador bodeguero forma parte de los citados para disputar, con la Albiceleste, el Mundial en Chile. Argentina integra el Grupo D, junto con Italia, Australia y Cuba. ¡Éxitos en esta experiencia mundialista, Chulu!”.

#DeSelección #OrgulloBodeguero ¡Santino Andino convocado para disputar el Mundial Sub20 con la Selección Argentina! El jugador bodeguero forma parte de los citados para disputar, con la Albiceleste, el Mundial en Chile Argentina integra el Grupo D,… pic.twitter.com/HJQ20pd5OL

El mediocampista se despedirá del plantel tombino después del encuentro frente a Instituto de Córdoba, que se jugará el domingo 21 de septiembre en el Feliciano Gambarte. Luego viajará con la delegación argentina y quedará marginado de varios compromisos de la Liga Profesional .

De acuerdo con el calendario, Andino no estará presente en los partidos contra San Lorenzo (27/9), Independiente de Avellaneda (5/10), Independiente Rivadavia (12/10) y Lanús (19/10). Su regreso está previsto para la fecha 14, cuando Godoy Cruz reciba a San Martín de San Juan, el fin de semana del 2 de noviembre.

El plantel argentino para el Mundial Sub 20 de Chile

Placente incluyó en la nómina a siete futbolistas que juegan en el exterior: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

No fueron cedidos Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aarón Anselmino ni Valentín Carboni. Tampoco aparece Ignacio Perruzzi, mendocino que había sido parte del plantel en el Sudamericano.

convocados sub 20 El mendocino Santino Andino fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub 20 en Chile. X @Argentina

Calendario de Argentina en el Mundial Sub 20

La Albiceleste debutará el domingo 28 de septiembre a las 20 en Valparaíso frente a Cuba. Luego jugará ante Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos el sábado 4 contra Italia, ambos encuentros también a las 20.

Los dos primeros del Grupo D accederán a los octavos de final, mientras que la gran final está programada para el 19 de octubre en Santiago de Chile.