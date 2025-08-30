Chulu de Selección: qué partidos podría perderse Santino Andino si es citado al Mundial Sub 20

El delantero de Godoy Cruz Antonio Tomba Santino Andino volvió a ser citado a la Selección argentina Sub 20 , dirigida por Diego Placente, de cara a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, previos al Mundial de Chile que se disputará desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.

El Chulu , que participó del Sudamericano de la categoría, torneo en el que el equipo nacional consiguió la clasificación al Mundial , integra la lista para los amistosos y tiene grandes chances de ser citado al certamen en el país trasandino.

En el Mundial habrá 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos cada uno . Pasarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Las siguientes instancias tendrán un formato de eliminación directa a partido único. Argentina integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, y debutará frente a los cubanos el domingo 28 de septiembre en Valparaíso.

El presente de Godoy Cruz en el torneo de Primera División no es bueno y a falta de 10 fechas para el cierre de la etapa regular del certamen, se encuentra muy cerca de la zona de descenso. El principal objetivo en lo que queda del 2025 será salvar la categoría. Y en ese contexto, podría quedarse sin su figura si es citado por Diego Placente para el Mundial.

¿Qué partidos podría perderse Andino? El Chulu viajaría al menos una semana antes del comienzo del torneo, luego del partido ante Instituto de Córdoba, el domingo 21 de septiembre a las 16.45 en el Feliciano Gambarte, por la fecha 9.

Y estaría ausente en los siguientes encuentros, dependiendo de la continuidad de la Selección argentina en el Mundial:

Fecha 10: vs. San Lorenzo - Sábado 27 de septiembre

- Sábado 27 de septiembre Fecha 11: vs. Independiente de Avellaneda (fin de semana del 5 de octubre)

(fin de semana del 5 de octubre) Fecha 12: vs. Independiente Rivadavia (fin de semana del 12 de octubre)

(fin de semana del 12 de octubre) Fecha 13: vs. Lanús (fin de semana del 19 de octubre)

Recién se incorporaría de nuevo al plantel post mundial, para el clásico frente a San Martín de San Juan, por la fecha 14, el fin de semana del 2 de noviembre.

Por esta situación, hay mucha preocupación en el Tomba, que en este momento está a dos puntos del descenso en la tabla anual y con serios problemas futbolísticos. De hecho, en el Clausura, aún no ganó: tres empates y tres derrotas en seis juegos.