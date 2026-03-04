Santino Andino tuvo su noche soñada: primer gol y figura en el Panathinaikos

Santino Andino marcó su primer gol en el Panathinaikos y fue figura en la goleada ante OFI Creta por la Súper Liga griega.

El mendocino Santino Andino tuvo un partido que quedará en su memoria desde que llegó al Panathinaikos: fue titular, figura y anotó su primer gol con la camiseta del club griego en la goleada por 4-1 ante OFI Creta, en un partido postergado de la Súper Liga de Grecia.

Con apenas 20 años, Andino abrió camino a su mejor versión en Europa. En el complemento, a los 51 minutos, el extremo surgido de las inferiores de Godoy Cruz marcó el tercero del local, desatando la ovación entre los hinchas presentes.

Santino Andino marcó su primer gol en Grecia Gol de Santino Andino El mendocino, que había sido titular junto al también argentino Vicente Taborda, aportó lo suyo en una noche brillante para su equipo. Los otros goles del Panathinaikos fueron obra del croata Tin Jedvaj, el portugués Renato Sanches y el marroquí Anas Zaroury, mientras que el colombiano Eddie Salcedo descontó para OFI.

Este tanto representa un hito para Andino: fue su primer gol con el Panathinaikos en su noveno partido oficial desde su llegada al club. Antes de este encuentro, el atacante ya había tenido un debut destacable, siendo titular y dando una asistencia clave en un triunfo por 3-0 en su primera presentación oficial con la camiseta griega.