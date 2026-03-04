¿Los delanteros que busca Godoy Cruz están en la Reserva?
Mientras la Primera busca gol en el mercado, la Reserva del Tomba le ganó a River y mostró que la respuesta podría estar en casa.
Mientras en la Primera muchas veces se reclaman sociedades, juego asociado y contundencia en el área rival, la Reserva de Godoy Cruz Antonio Tomba mostró el camino. En Coquimbito, el equipo dirigido por Osvaldo Miranda derrotó 1 a 0 a River Plate con una jugada colectiva que resumió todo lo que se pide en la categoría superior.
Fue una acción limpia, pensada y ejecutada con precisión. Toques encadenados, movilidad y decisión. La pelota viajó con criterio hasta que González la peinó con inteligencia, dejándola servida para que Bruno Barrionuevo quedara mano a mano. El delantero no dudó: definió con serenidad ante el arquero millonario y selló el único gol de la tarde.
El 1-0 fue más que un resultado. Fue una declaración futbolística. La Reserva del Expreso no solo compitió de igual a igual ante un rival de peso, sino que lo superó con argumentos claros: orden táctico, intensidad y, sobre todo, una idea de juego bien ejecutada.
En un contexto donde muchas veces se reclama eficacia y funcionamiento en la Primera, los goles que se piden arriba parecen estar floreciendo en las divisiones formativas. Coquimbito fue escenario de una victoria que alimenta la ilusión y confirma que el futuro también sabe dar respuestas.
Porque si algo dejó en claro la tarde mendocina es que el camino está ahí: jugar en equipo, pensar la jugada y definir con convicción. La Reserva lo entendió y lo demostró ante River.
La formación de Godoy Cruz que venció a River
El equipo dirigido por Osvaldo Miranda presentó a Santiago Correa, Lucio Cruceño, Gerónimo Montiveros, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Benjamín Rojas, Gonzalo Quinteros, Julián Alberti y Renato Ferreira; Barrionuevo y Oscar González.
En el Tomba ingresaron Antonio Guerrero, Tomás Pesce, Kevin Valdez y Sola.
El conjunto Millonario dirigido en esta ocasión por Diego Barrado (Marcelo Escudero estuvo con la Primera) alineó a Franco Jarosewicz; Agustín Obregón, Juan Miretti; Brian Gutiérrez y Cirilo Pereyra; Santiago Espíndola, Santiago De La Cuesta, Lautaro Pereyra y Facundo Esquivel; Maximiliano Soria y Jonathan Spiff .
En la próxima fecha el Tomba visitará a Vélez.