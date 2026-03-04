¿Los delanteros que busca Godoy Cruz están en la Reserva?

Mientras la Primera busca gol en el mercado, la Reserva del Tomba le ganó a River y mostró que la respuesta podría estar en casa.

Mientras en la Primera muchas veces se reclaman sociedades, juego asociado y contundencia en el área rival, la Reserva de Godoy Cruz Antonio Tomba mostró el camino. En Coquimbito, el equipo dirigido por Osvaldo Miranda derrotó 1 a 0 a River Plate con una jugada colectiva que resumió todo lo que se pide en la categoría superior.

Fue una acción limpia, pensada y ejecutada con precisión. Toques encadenados, movilidad y decisión. La pelota viajó con criterio hasta que González la peinó con inteligencia, dejándola servida para que Bruno Barrionuevo quedara mano a mano. El delantero no dudó: definió con serenidad ante el arquero millonario y selló el único gol de la tarde.

El 1-0 fue más que un resultado. Fue una declaración futbolística. La Reserva del Expreso no solo compitió de igual a igual ante un rival de peso, sino que lo superó con argumentos claros: orden táctico, intensidad y, sobre todo, una idea de juego bien ejecutada.

En un contexto donde muchas veces se reclama eficacia y funcionamiento en la Primera, los goles que se piden arriba parecen estar floreciendo en las divisiones formativas. Coquimbito fue escenario de una victoria que alimenta la ilusión y confirma que el futuro también sabe dar respuestas.

Porque si algo dejó en claro la tarde mendocina es que el camino está ahí: jugar en equipo, pensar la jugada y definir con convicción. La Reserva lo entendió y lo demostró ante River.