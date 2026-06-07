La contundente decisión de Alpine tras las sanciones que dejaron a Pierre Gasly sin podio en Montecarlo

El Gran Premio de Mónaco continúa generando repercusiones en la Fórmula 1 . Poco después de finalizada la carrera, Alpine confirmó una decisión que podría tener impacto directo sobre el resultado obtenido por Pierre Gasly , quien perdió un lugar en el podio tras recibir dos penalizaciones .

El piloto francés, compañero de Franco Colapinto, completó una actuación destacada en las calles del Principado. De hecho, cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición, lo que representaba el mejor resultado del equipo en la temporada.

Sin embargo, todo cambió: dos sanciones por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes relegaron a Gasly hasta el séptimo puesto, provocando una profunda decepción tanto en el piloto como en el equipo francés.

La segunda penalización de la FIA a Gasly: un exceso de velocidad de 0,1 km/h.

Luego de analizar lo sucedido, Alpine emitió un comunicado oficial confirmando que buscará revertir la situación. “Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las sanciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane”, señaló la escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2063671838618603529&partner=&hide_thread=false TEAM STATEMENT pic.twitter.com/umVW1hEX7D — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026

Las penalizaciones fueron extremadamente ajustadas. La primera se produjo porque Gasly registró una velocidad en zona de boxes de 60,4 km/h cuando el límite establecido era de 60 km/h. La segunda obedeció a un exceso aún menor: apenas 0,1 km/h por encima de la velocidad permitida.

Ahora será la Federación Internacional del Automóvil la que deberá analizar la solicitud presentada por Alpine y determinar si existen elementos suficientes para reexaminar el caso.

La bronca de Gasly: "Simplemente no me parece justo"

Tras conocerse la pérdida del podio, Gasly no ocultó su frustración y dejó declaraciones cargadas de emoción. "Ahora mismo, sinceramente, estoy destrozado. No tengo palabras, tengo demasiadas emociones que asimilar y no consigo entender lo que ha pasado".

El francés explicó además que había seguido los procedimientos indicados por el equipo para respetar la velocidad límite en la calle de boxes. "Simplemente no me parece justo. He comprobado tres veces con el equipo para ajustar la velocidad correcta del coche. En ambas ocasiones, he activado el limitador de velocidad en boxes mucho antes de la línea, y todos estamos trabajando muy duro para este momento".

Gasly también puso en contexto la importancia que tenía el resultado para su trayectoria deportiva y para el público local que lo acompañó durante todo el fin de semana.

"Llevo 10 años haciendo esto, 10 años intentando aprovechar las oportunidades, cinco podios, que no son nada en mi carrera, y pasamos la meta en tercera posición delante de todo el público francés y nos lo quitan. Ahora mismo, no sé qué decir".

Más allá de la bronca de Gasly, Alpine intentará demostrar que existen fundamentos para revisar las sanciones y recuperar un podio que, en la pista, había conseguido con una actuación sobresaliente.