Las dos joyas del fútbol mendocino que tienen grandes chances de jugar el Mundial Sub 20 de Chile
Ambos jugadores fueron convocados por Diego Placente para los entrenamientos de la próxima semana en el predio de AFA.
Con el Mundial Sub 20 cada vez más cerca, Diego Placente, técnico de la Selección argentina de la categoría, anunció la convocatoria para los entrenamientos que se realizarán la próxima semana en el predio de la AFA en Ezeiza.
Entre los nombres destacados, regresan los mendocinos Santino Andino, de Godoy Cruz, e Ignacio Perruzzi, de San Lorenzo, ambos protagonistas en sus clubes.
Santino Andino, de regreso a la Selección
Santino Andino, de buen presente en Godoy Cruz, tiene 19 años y se consolidó como figura del Expreso desde 2024. Fue citado por primera vez por Diego Placente en noviembre pasado y luego volvió a la Selección para el Sudamericano de la categoría. Aunque no estuvo en la última lista, el técnico decidió reincorporarlo para los trabajos previos al Mundial.
Ignacio Perruzzi, firme en San Lorenzo
El mediocampista surgido de la Academia de Chacras se destacó en el Ciclón, ganándose la confianza de los hinchas y del cuerpo técnico. Su buen rendimiento le permitió volver a aparecer en los planes de Diego Placente de cara a la Copa del Mundo.
Cuándo y dónde se juega el Mundial Sub 20
El torneo comenzará el 27 de septiembre en Chile. Argentina integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, y debutará frente a los cubanos el domingo 28 de septiembre en Valparaíso.