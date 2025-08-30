Quiere volver a sonreír: La Lepra recibe a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo como local

La Lepra recibirá este sábado a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini desde las 17 por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia recibirá este sábado a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini desde las 17, por una nueva fecha del Torneo Clausura. La Lepra buscará su primer triunfo como local en la segunda parte del año y para ello Alfredo Berti apostaría por repetir el mismo once que utilizó en Victoria ante Tigre.

Tras mostrar una mejora en su visita a Tigre, donde estuvo cerca de ganar y por un polémico penal en tiempo de descuento se quedó con las manos vacías, la Lepra necesita sumar de a tres para encaminar su rumbo en el certamen.

La gran incógnita pasa por la situación de Alex Arce. El goleador paraguayo ya está recuperado de una lesión muscular y está a disposición, pero todo indica que arrancará nuevamente en el banco. Fabrizio Sartori sería el elegido para comandar el ataque desde el inicio, en dupla con Sebastián Villa.

Por el lado de Argentinos Juniors, este jueves por la noche el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer un nuevo boletín de sanciones que generó algo revuelo en el parque: Federico Fattori, mediocampista que tenía dos encuentros de suspensión por la expulsión ante Huracán, fue indultado y quedó habilitado para el encuentro de este sábado.

Las probables formaciones de la Lepra y Argentinos Juniors De esta manera, para el duelo ante Argentinos Juniors por la séptima fecha del Torneo Clausura, las posibles formaciones de los equipos serían las siguientes: