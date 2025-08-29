Increíble: la llamativa decisión que tomó la AFA que perjudicó a Independiente Rivadavia

El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó este jueves una rara determinación de cara a la próxima fecha.

Berti tiene definido el equipo titular, que será el mismo que viene de empatar con Tigre como visitante.

Mientras el director técnico Alfredo Berti ajusta los detalles del equipo de Independiente Rivadavia para el partido de este sábado ante Argentinos Juniors, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división de AFA, la Lepra recibió este jueves una llamativa noticia de cara al encuentro que se jugará desde las 17 en el Bautista Gargantini.

Luego del agónico y polémico empate ante Tigre en calidad de visitante, el equipo mendocino buscará la recuperación ante su público, frente a un rival que llega con el ánimo por las nubes tras la goleada por 4 a 1 ante Racing del fin de semana pasado.

Tigre vs Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia viene de empatar ante Tigre y no logra levantar cabeza en el torneo local. FotoBaires

Respecto a la formación titular, todo indica que el entrenador del Azul apostará por los mismos once jugadores que vienen de disputar el encuentro en Victoria, por lo que mantendrá la línea de cinco defensores con el objetivo de conseguir un equilibrio ante el irregular inicio de torneo.

La llamativa decisión que perjudicó a Independiente Rivadavia Este jueves por la noche, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer un nuevo boletín de sanciones, que en este caso generó algo de revuelo por el Parque ante una de las determinaciones informadas de manera oficial.