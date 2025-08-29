Increíble: la llamativa decisión que tomó la AFA que perjudicó a Independiente Rivadavia
El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó este jueves una rara determinación de cara a la próxima fecha.
Mientras el director técnico Alfredo Berti ajusta los detalles del equipo de Independiente Rivadavia para el partido de este sábado ante Argentinos Juniors, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división de AFA, la Lepra recibió este jueves una llamativa noticia de cara al encuentro que se jugará desde las 17 en el Bautista Gargantini.
Luego del agónico y polémico empate ante Tigre en calidad de visitante, el equipo mendocino buscará la recuperación ante su público, frente a un rival que llega con el ánimo por las nubes tras la goleada por 4 a 1 ante Racing del fin de semana pasado.
Respecto a la formación titular, todo indica que el entrenador del Azul apostará por los mismos once jugadores que vienen de disputar el encuentro en Victoria, por lo que mantendrá la línea de cinco defensores con el objetivo de conseguir un equilibrio ante el irregular inicio de torneo.
La llamativa decisión que perjudicó a Independiente Rivadavia
Este jueves por la noche, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer un nuevo boletín de sanciones, que en este caso generó algo de revuelo por el Parque ante una de las determinaciones informadas de manera oficial.
La decisión tiene que ver con el indulto que recibió Federico Fattori, mediocampista de Argentinos Juniors, quien sufrió la rebaja de un partido en la sanción que tenía de dos encuentros por la expulsión ante Huracán, por la quinta fecha, por lo que quedó habilitado para el encuentro de este sábado. De no creer.