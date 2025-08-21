Crisis en San Lorenzo: tras levantar su licencia, Marcelo Moretti visitó el entrenamiento del plantel

Luego de comunicar por mail que interrumpía su licencia, Marcelo Moretti apareció en el entrenamiento del plantel y comenzó, de hecho, a retomar sus funciones.

Marcelo Moretti regresó este jueves a la actividad en San Lorenzo y se presentó en la práctica matutina del plantel profesional en la cancha auxiliar del Pedro Bidegain.

La novela dirigencial en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo este jueves. Marcelo Moretti, presidente del club, apareció en la práctica del plantel profesional tras comunicar por mail que dejaba sin efecto su licencia. El dirigente ingresó por la puerta 2 del Pedro Bidegain y se dirigió directamente a la cancha auxiliar, donde conversó con los jugadores en un claro gesto de regreso a sus funciones.

Según lo informado, el lunes 25 de agosto al mediodía se realizará una reunión de Comisión Directiva para formalizar la vuelta de Moretti al cargo. Entre los objetivos inmediatos figuran mantener la vigencia de los cargos de firma, que Julio Lopardo, quien renunció el lunes pasado a su cargo de vicepresidente primero, continúe como vocal y definir un nuevo vice.

La decisión de la oposición tras el regreso de Marcelo Moretti Julio Lopardo.jpg Julio Lopardo renunció a su cargo de vicepresidente primero. NA En paralelo, la oposición convocó a una movilización para este viernes a las 19 horas en la sede de Avenida La Plata, en rechazo a la decisión del mandatario de retomar su rol en el club.

El regreso de Moretti se da tras semanas turbulentas en Boedo: desde la difusión de la cámara oculta que derivó en la intervención del Tribunal de Ética de la AFA, pasando por manifestaciones de socios, allanamientos, autodenuncias y reuniones de emergencia con Claudio Tapia, hasta la amenaza de renuncias de varios dirigentes.