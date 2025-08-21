El video que muestra el destino del hincha de la U. de Chile que se arrojó al vacío en Avellaneda

Un nuevo video salió a la luz en las primeras horas de este jueves. En el mismo se puede ver al hincha chileno que saltó al vacío luego del ataque de la barra de Independiente de Avellaneda.

Incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se suspendió por una batalla campal en las tribunas, pero la imagen más impactante de la noche de terror en Avellaneda fue capturada por una cámara: el momento exacto en que un hincha del equipo chileno cayó al vacío desde la Tribuna Pavoni Alta.

Periodistas que se encontraban en el campo de juego afirmaron haber visto "gente que se tiró de la tribuna, y otra a la que tomaron e hicieron caer", lo que sugiere que no se trató de un accidente, sino de una agresión directa en medio del ataque de la barra local.

Hincha chileno cae al vacío Guerra de barras: cómo se desató el caos El encuentro, que estaba igualado 1-1 al comienzo del segundo tiempo, se detuvo por una escalada de violencia que las autoridades no lograron controlar.

El origen: los incidentes comenzaron cuando hinchas de la U. de Chile , ubicados en la tribuna alta, robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local y arrojaron todo tipo de proyectiles, incluyendo un hierro de más de un metro.

El pedido de la "barra": ante la agresión y la falta de respuesta, los hinchas de Independiente comenzaron a cantar pidiendo la intervención de su propia barra brava para "defenderlos".

La escalada: la llegada de la barra de Independiente "agravó los problemas", desatando corridas y agresiones masivas contra los hinchas chilenos que quedaban en el estadio, momento en el cual se produjo la caída del simpatizante.

Falta de seguridad: durante los incidentes más graves, se destacó la notoria ausencia de la Policía para controlar la situación dentro de la tribuna.