Marcelo Moretti rompió el silencio con una fuerte confesión tras volver a San Lorenzo: "Gestionaba el club desde mi casa"

En San Lorenzo nunca hay paz. Mientras el equipo piensa en el duelo con Instituto , el verdadero partido se juega en la política interna. Marcelo Moretti , que había pedido licencia, confirmó su vuelta y encendió otra vez la mecha en Boedo.

El mandamás azulgrana rompió el silencio y dejó frases fuertes. “Les pido perdón a los hinchas por el momento que se está pasando, pero no pienso dar un paso al costado”, avisó, descartando cualquier salida anticipada.

El presidente sorprendió al admitir que nunca se alejó de la conducción del club: “Participé de la venta de Braida, la salida de Miguel (Russo), la venta de Irala… Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa”.

A su vez, avisó que ahora volverá con todo: “Voy a empezar a tener la misma continuidad que tenía cuando estaba en funciones. Yo soy un presidente que está muy atrás del plantel, todo el tiempo pendiente”, detalló en diálogo con Infobae.

Sobre el famoso video de los 25 mil dólares, Moretti volvió a defenderse: “Fue una donación a título personal. Lo dijo María Scottini, lo dijo Edgardo Lemos (esposo de Scottini) y también Alejandro Rojas, quien lo dijo públicamente pero no en la Fiscalía . No estoy procesado, hice la consulta a la AFA y me confirmaron que no hay impedimentos ni administrativo ni jurídico para retomar mis funciones”.

Su relación con la AFA, el pedido de quiebra y lo que viene

El dirigente destacó su vínculo con Claudio Tapia y Pablo Toviggino: “Tengo una relación muy buena con ellos. Eso también me da fuerzas…”. Y aunque no confirmó si dirá presente este sábado en el Nuevo Gasómetro, dejó la puerta abierta: “Todavía no lo sé. Tengo que esperar a ver cómo está todo”.

Sobre el pedido de quiebra, Marcelo Moretti intentó llevar calma y aseguró que ya está trabajando en el levantamiento. Contó que mantiene conversaciones directas con el Fondo suizo AIS Group, que en realidad tiene sede en Luxemburgo, y que incluso habla con uno de sus propietarios para cerrar un acuerdo. “San Lorenzo no va a tener ningún problema, yo me puse al frente de las negociaciones para que el club esté tranquilo”, remarcó el presidente.

Mientras tanto, los hinchas ya convocaron a movilizarse este viernes a las 19 en la sede de Avenida La Plata para rechazar su regreso.