Qué dijo Di María del rumor de que Central juega siempre los sábados porque le pidió a Tapia los domingos libres: "El asado lo como siempre los..."

Ángel Di María salió a desmentir con ironía un rumor que se instaló en las últimas horas, según el cual Rosario Central jugaría siempre los sábados porque él le habría pedido a Chiqui Tapia tener los domingos libres para el asado.

El origen de la versión estuvo en una declaración del periodista de TN, Pablo Gravellone, quien en un programa de stream sostuvo que Di María habría pedido disputar los encuentros los sábados para poder “comer el asadito en su casa”. A partir de allí, el comentario se viralizó rápidamente en el mundo del fútbol argentino, alimentado por la coincidencia de que Central jugó hasta ahora siempre ese día de la semana.

Ángel Di María aclaró el rumor sobre los sábados de Central Di María sobre el rumor de que Central juega siempre los sábados Di María sobre el rumor de que Central juega siempre los sábados. Prensa Rosario Central En conferencia de prensa, el capitán canalla fue claro y hasta se permitió bromear sobre la situación, dejando en claro que no tiene ninguna injerencia en la designación de los días y horarios de los partidos: “El asado lo como siempre los domingos”. Y agregó: “Yo no elijo los horarios de los partidos. Yo no lo llamo a Chiqui y le digo ‘quiero jugar los sábados’. Es una decisión de la AFA ”.

El capitán canalla incluso fue más allá y tiró con humor: “Tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego. Yo prefiero dormir la siesta y jugar después. Le hubiese pedido todo si pedía. Je”.