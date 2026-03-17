A Gimnasia se lo dieron vuelta y perdió 2-1 como local ante Estudiantes de La Plata

El Lobo comenzó ganando con un gol de Agustín Módica justo antes de que finalizara el primer tiempo y se fue al descanso arriba en el marcador. Sin embargo, no supo defender su ventaja y en el complemento la visita lo dio vuelta con un doblete de Tiago Palacios.

La primera llegada clara del partido fue del Pincha, a los 9 minutos, con una recuperación en ataque del mediocampista Alexis Castro, que asistió el remate de Palacios desde el borde derecho del área, el cual pasó cerca del segundo palo. A los 22', un disparo lejano y rasante del mediocampista Fermín Antonini se fue cerca del poste derecho del arquero Fernando Muslera.

El primer gol de la noche llegó a los 45 minutos, en una jugada en la que ni el mediocampista Mikel Amondarain ni el lateral Eric Meza pudieron rechazar en el área propia, permitiendo que el carrilero Franco Saavedra cruce un centro bajo para el remate al gol de Módica.

El León igualó en su primera llegada del complemento, a los 60', con un remate lejano y muy potente de Tiago Palacios, a 15 metros del borde del área, que entró por el ángulo derecho del arquero César Rigamonti.

¡POR FAVOR TIAGO, ES EL GOLAZO DE LA FECHA! Infernal zurdazo al ángulo de Palacios para el 1-1 de Estudiantes ante Gimnasia (M). ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3i5BKjqYml

Dos minutos después, Meza intentó un remate similar al de Palacios, aunque su tiro salió menos esquinado y fue desviado al córner por el guardameta de 38 años. A los 66', el delantero Guido Carrillo bajó un centro y le sirvió el disparo a Palacios, que tiró de primera, venció a Rigamonti y puso el 2-1.

El segundo gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El segundo gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

Cuando iban 75 minutos, el delantero Edwin Cetré tuvo un tiro libre lejano al borde del área y probó con un disparo fuerte que dio en el travesaño.

Con el triunfo, Estudiantes continúa siendo el segundo mejor equipo de la Zona A del Apertura con 18 puntos, mientras que el equipo de Ariel Broggi es 13°, con 9 unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Central Córdoba, el lunes 23 de marzo a las 19:00, mientras que Gimnasia visitará a Newell’s en un duelo clave por la permanencia, el sábado 21 a partir de las 17:45.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Gimnasia - Estudiantes de La Plata