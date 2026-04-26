José Florentín: "Los clásicos no importa cómo se jueguen, hay que ganarlos

Independiente Rivadavia goleó 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en un clásico que tuvo a José Florentín como uno de sus protagonistas principales. El volante azul interpretó de gran manera el partido y resumió la histórica victoria de su equipo en el Bautista Gargantini.

Con la emoción todavía a flor de piel y la felicidad lógica de una tarde histórica, el mediocampista azul no ocultó su alegría por haber vivido su primer clásico mendocino y hacerlo de una manera inolvidable.

“La verdad que es muy emotivo. Se dio de una manera inesperada, pero muy especial porque la gente de Independiente se lo merece. Estamos trabajando de una manera increíble, se están dando muchas cosas, así que feliz”, expresó apenas terminado el partido.

Florentín reconoció que durante toda la semana se sintió el peso de este partido distinto, ese que se juega con algo más que fútbol.

Con autoridad, Independiente le ganó a Gimnasia y se adueñó del superclásico.

“Es la primera vez que me toca jugar un clásico y la verdad que se siente, se vive en la semana. Por suerte pudimos sacar una diferencia muy buena, muy amplia, así que muy contento. Ahora a festejar porque, como decimos siempre, los clásicos no importa si jugás bien o mal, hay que ganar”, remarcó.

Pero más allá del resultado, el volante puso el foco en una de las claves del gran presente de la Lepra: la fortaleza grupal.

Para Florentín, el secreto no está solamente en los nombres propios ni en los buenos resultados, sino en la forma en que convive el plantel y en la exigencia permanente que impone el cuerpo técnico.

“Somos un plantel muy unido. Toque quien toque jugar, no hay diferencia. Tenemos un cuerpo técnico que nos empuja día a día, que nos exige y no nos deja relajarnos. Creo que eso se refleja dentro del campo de juego”, explicó.

Y fue todavía más allá.

“No hay titulares ni suplentes, todos somos importantes y cada uno cumple su rol. La gente que participa, el staff, el club en sí… todos estamos muy bien en ese aspecto. Vivimos esto de una manera que nos encanta y no hay nada para reprocharnos”, agregó.

Independiente no solo lidera en el torneo local, también sostiene una gran campaña internacional en Copa Libertadores, algo que obliga a convivir con la presión y con la exigencia constante de mantenerse arriba.

indepediente gimnasia clasico festejos (2) Independiente venció a Gimnasia en un clásico inolvidable

Florentín lo sabe.

“También en la Copa tenemos una actualidad muy importante y es difícil mantenerse, pero nos estamos acostumbrando a eso. Y eso es bueno, porque hay una competencia sana dentro del grupo”, cerró.

En una tarde de fiesta azul, sus palabras reflejaron exactamente eso: un equipo que no se conforma, que compite y que, además, empieza a acostumbrarse a ganar