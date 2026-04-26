Deportivo Maipú venció 1-0 a Almagro, se alejó del fondo de la tabla y se ilusiona con los playoffs

Deportivo Maipú consiguió un triunfo clave en su cancha al vencer 1-0 a Almagro por la fecha 11 de la Primera Nacional . El Cruzado no solo sumó su segunda victoria consecutiva como local, sino que además logró despegarse del fondo y acercarse a la zona de Reducido.

El equipo mendocino atraviesa un buen momento desde la llegada de Mariano Echeverría como DT. Se mantiene invicto con dos triunfos y un empate, y ahora se ubica 12º con 11 puntos, a apenas dos de Midland, el último que hoy estaría clasificando.

Reconocimiento a Matías Viguet y Marcelo Eggel por cumplir 100 partidos con la camiseta del Club Deportivo Maipú.

El reconocimiento a Matías Viguet y Marcelo Eggel por cumplir 100 partidos con la camiseta del Club Deportivo Maipú.

Maipú salió decidido desde el arranque y al minuto ya avisó con un remate de Lucas Faggioli que obligó a una buena respuesta del arquero visitante. Con el correr de los minutos, el Botellero fue tomando el control, mientras que Almagro insinuó de contra pero sin profundidad.

La diferencia llegó sobre el cierre del primer tiempo. A los 39 minutos, tras una gran jugada de Franco Saccone, la pelota quedó viva en el área y apareció Juan Pablo Gobetto para empujarla y poner el 1-0 que sería definitivo.

Gobetto marcó el gol del triunfo de Deportivo Maipú

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Por el gol del jugador de Deportivo Maipú ante Almagro. pic.twitter.com/IAp581ygtL — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 26, 2026

En el complemento, el Cruzado tuvo varias chances para liquidarlo. Faggioli y Marcelo Eggel generaron peligro, y el propio Gobetto tuvo una muy clara debajo del arco que no pudo concretar. Sin embargo, el equipo supo sostener la ventaja y cerrar el partido con autoridad.

Con este envión, Maipú empieza a ilusionarse con meterse en la pelea de arriba. En la próxima fecha tendrá una prueba de fuego: visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el líder de la Zona B.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Almagro