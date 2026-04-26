El enojo de Montiel con el festejo de gol de Kendry Páez, que no se vio en TV: qué hizo el ecuatoriano
Kendry Páez marcó su primer gol en River para sentenciar el 3-1 ante Aldosivi en el Monumental y lo celebró bailando. La reacción del campeón del mundo.
El cierre del triunfo de River frente a Aldosivi en el Monumental dejó una situación particular. En medio de la alegría por el 3-1, se dio una secuencia que llamó la atención y no pasó desapercibida en Núñez: el gesto de Gonzalo Montiel con Kendry Páez tras el tercer gol.
Con el partido a punto de terminar, la joya ecuatoriana que llegó a préstamo desde el Chelsea convirtió su primer tanto con la camiseta del Millonario al fiel estilo de un zurdo: se acomodó para su pierna hábil dentro del área y la colocó junto al palo derecho. Más allá de eso, el foco quedó puesto en su festejo.
Tras liquidar el match, el jugador de 18 años se acercó al córner que une a la Centenario y la Belgrano y, sin dudarlo mucho, se puso a bailar. Al observa eso, la reacción de Montiel fue tan clara como contundente.
Video: el reto de Montiel a Kendry Páez en pleno festejo
El lateral derecho, uno de los máximos referentes del plantel millonario, corrió hacia él y, con cara de pocos amigos, cortó la celebración para llevarlo rápidamente hacia la mitad de la cancha. El episodio, que no fue captado por la transmisión oficial, dejó en evidencia el malestar del campeón del mundo.
¿El motivo? El contexto reciente pesó más que la euforia del momento. River venía de caer en el Superclásico ante Boca apenas seis días antes, también en el Monumental, y para el defensor el festejo resultaba desmedido en un clima todavía sensible para los hinchas. El cruce, lejos de escalar, quedó como una muestra del liderazgo interno dentro del equipo.