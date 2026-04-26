El enojo de Montiel con el festejo de gol de Kendry Páez, que no se vio en TV: qué hizo el ecuatoriano

Kendry Páez marcó su primer gol en River para sentenciar el 3-1 ante Aldosivi en el Monumental y lo celebró bailando. La reacción del campeón del mundo.

Kendry Páez se destapó con la camiseta de River, pero se ganó un reto por su festejo.

El cierre del triunfo de River frente a Aldosivi en el Monumental dejó una situación particular. En medio de la alegría por el 3-1, se dio una secuencia que llamó la atención y no pasó desapercibida en Núñez: el gesto de Gonzalo Montiel con Kendry Páez tras el tercer gol.

Con el partido a punto de terminar, la joya ecuatoriana que llegó a préstamo desde el Chelsea convirtió su primer tanto con la camiseta del Millonario al fiel estilo de un zurdo: se acomodó para su pierna hábil dentro del área y la colocó junto al palo derecho. Más allá de eso, el foco quedó puesto en su festejo.

Tras liquidar el match, el jugador de 18 años se acercó al córner que une a la Centenario y la Belgrano y, sin dudarlo mucho, se puso a bailar. Al observa eso, la reacción de Montiel fue tan clara como contundente.

Video: el reto de Montiel a Kendry Páez en pleno festejo Kendry Páez bailó en su festejo y Gonzalo Montiel se lo llevó para su campo. Kendry Páez bailó en su festejo y Gonzalo Montiel se lo llevó para su campo. Video: ESPN

El lateral derecho, uno de los máximos referentes del plantel millonario, corrió hacia él y, con cara de pocos amigos, cortó la celebración para llevarlo rápidamente hacia la mitad de la cancha. El episodio, que no fue captado por la transmisión oficial, dejó en evidencia el malestar del campeón del mundo.