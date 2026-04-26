Los palazos de Damonte, DT de Aldosivi, por el foul en el primer gol de River: "El árbitro no tuvo una buena noche"

La derrota dejó bronca en Aldosivi , y su entrenador no la disimuló. Tras el 1-3 frente a River en el Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura, Israel Damonte apuntó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y cuestionó varias decisiones que, según él, influyeron en el desarrollo del partido.

Apenas tomó la palabra, el DT fue directo al hueso y, si bien reconoció que es "uno de los mejores de la Argentina", dejó en claro su mirada sobre la actuación del juez. "Nico Ramírez me parece un gran árbitro, pero no tuvo una buena noche me dio la sensación. Con algunas de las faltas, los laterales, los foules. No es responsabilizar al árbitro, pero me parece que hubo algunas faltas", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

La queja de Damonte va especialmente referida al foul de Ian Subiabre al recuperar la pelota en la jugada que decantó el 1-0 millonario, algo que el VAR revisó y consideró que era una acción de juego. En ese contexto, el ex Boston River amplió su análisis y explicó lo que implica jugar en ese escenario.

"Es difícil venir contra estos equipos que tienen tanto poderío, sobre todo cuando vos estás peleando en la zona baja, que necesitás hacer un partido muy correcto. Creo que hicimos un gran partido y competimos contra un rival de mucho poderío económico, pero tenés que pelear contra todas esas cosas y a veces se hace muy difícil. Es frustrante, pero ya pasó", lamentó el técnico, todavía frustrado por el resultado.

Lejos de bajar el tono, el técnico de 44 años volvió sobre el arbitraje en otra de sus respuestas y dejó una frase que reflejó su incomodidad. "En noches así necesitás que todos, tanto nosotros como la parte arbitral esté correcto para poder sostenerlo, si no se hace muy complicado. Muchas jugadas se cortaban, siempre a favor de River. Creo que si Nico hubiese tenido una buena noche, como la que tuvieron los chicos nuestros y los jugadores de River también, se hubiese dado un partido donde se podría haber llegado a un empate", arremetió.

El DT del Tiburón también pidió foul en el tercer gol

Ya sobre el final, Damonte hizo un repaso de las jugadas clave y mencionó otra acción polémica en el gol de Kendry Páez que sentenció el triunfo del equipo de Eduardo Coudet. "El tercero fue un gol que nos agarró medio pasados. Considero que hubo una falta otra vez sobre el costado que no se cobró. Después cuando se la sacan a González ya no era falta. Pero el mejor árbitro de la argentina a veces se puede equivocar. No le hecho la responsabilidad a él, porque River también juega y nosotros tuvimos errores, pero se dio de esa manera", cerró.