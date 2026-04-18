Deportivo Maipú empató en su visita a Patronato de Paraná y salió de la zona roja del descenso

Deportivo Maipú empató 0-0 con Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la fecha 10 de la Primera Nacional y salió momentáneamente de la zona roja del descenso en la tabla de posiciones de la Zona B. El Cruzado venía de vencer 3-1 a Colegiales en el debut del nuevo entrenador, buscó la victoria hasta el último segundo, pero se quedó con las ganas.

Maipú tuvo que trabajar un encuentro parejo, en el que Patronato avisó primero con una chance clara de Juan Salas, que pasó muy cerca. Con el correr de los minutos, el Botellero empezó a acomodarse y también generó peligro, pero se encontró con un arquero firme.

Marcelo Eggel, de Maipú, busca el balón ante la presencia de un ex Cruzado: el defensor Fernando Moreyra. Maipú empató con Patronato y dejó pasar el triunfo en el final.

En el primer tiempo, Julián Vera y Marcelo Eggel tuvieron oportunidades claras, pero Alan Sosa respondió siempre con seguridad. Esa solidez del arquero local fue clave para sostener el cero en su arco.

El complemento fue más cerrado y con pocas situaciones, hasta que en el tramo final el partido se rompió. Hubo chances para los dos: Patronato avisó con Reynaga, mientras que Maipú respondió con un tiro libre peligroso de De la Reta.

Pero lo más claro llegó en la última jugada. Mirko Bonfigli ejecutó un tiro libre, Sosa dio rebote y Juan Cruz Giacone tuvo el gol en sus pies, pero otra vez el arquero del Patrón apareció para ahogarle el grito al Cruzado.

Cómo quedó en la tabla y lo que viene para el Cruzado

Con este empate, Maipú llegó a 8 puntos, escaló al 15° puesto y salió de la zona de descenso. En la próxima fecha, volverá a Mendoza para recibir a Almagro (el domingo 26 a las 18:00) con la intención de hacerse fuerte en casa y empezar a despegar.

El minuto a minuto de Patronato vs Deportivo Maipú