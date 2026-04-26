Mendoza se paraliza: llega el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia

Este domingo a las 15, el Estadio Bautista Gargantini será el escenario de uno de los partidos más esperados: Independiente Rivadavia recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en una nueva edición del clásico mendocino, un duelo que vuelve a jugarse en Primera División y promete una tarde cargada de emoción, historia y tensión.

La Lepra llega como líder, con un presente que ilusiona a todo su pueblo. El equipo de Alfredo Berti no solo manda en el torneo local, sino que además atraviesa un gran momento internacional tras su arranque en Copa Libertadores. Tiene gol, confianza y un plantel que responde cada vez que el entrenador mete mano.

Del otro lado, el Lobo de Darío Franco llega en crecimiento. Gimnasia encontró orden, recuperó confianza y sabe que este tipo de partidos pueden cambiar un semestre entero. No llega como favorito, pero sí como un rival peligroso, de esos que entienden que los clásicos no se explican con la tabla.

En la previa, la Ciudad de Mendoza organizó una conferencia especial con Ulpiano Suarez, junto a Sebastián Villa, Sheyko Studer, Diego Mondino y Fermín Antonini, donde el mensaje fue claro: vivir el clásico con pasión, pero en paz.

Independiente Rivadavia y una noche memorable en el Maracaná.

Habrá un fuerte operativo de seguridad, con casi 300 efectivos, controles reforzados y un Parque General San Martín completamente monitoreado para garantizar que la jornada sea una verdadera fiesta del fútbol mendocino.

También habrá mucho en juego desde lo emocional. Para Independiente, es la oportunidad de confirmar su gran presente y hacer pesar la localía. Para Gimnasia, la chance perfecta de dar el golpe y meterse de lleno en la pelea.

Los antecedentes, el momento futbolístico y hasta la estadística parecen favorecer a la Lepra. Pero los clásicos tienen otra lógica. Ahí no mandan los números: manda la personalidad.

gimnasia velez festejo (3) El Lobo lleva 3 sin perder con dos triunfos y un empate. Alf Ponce Mercado / MDZ

El domingo, Mendoza se divide en dos. Uno buscará sostener la cima. El otro irá por el golpe que cambie todo.

Y cuando el árbitro marque el inicio, ya no habrá análisis, pronósticos ni promesas. Solo fútbol. Solo clásico.