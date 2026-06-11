De los collages a la inteligencia artificial: las nuevas muestras que llegan a Mendoza

Junio comenzó con una agenda especialmente activa para las artes visuales en Mendoza. Galerías, centros culturales y espacios dedicados a la fotografía presentarán durante los próximos días nuevas muestras y propuestas de formación que invitan a reflexionar sobre la creación artística, la tecnología y las múltiples formas de narrar el mundo a través de las imágenes.

La programación reúne proyectos de distintas generaciones y lenguajes, desde el collage y la pintura hasta la fotografía

contemporánea y las discusiones que hoy atraviesan al arte frente al avance de la inteligencia artificial.

Una de las inauguraciones destacadas de la semana será "Literalmente" , la nueva muestra de la artista mendocina Laura Rudman , que abrirá sus puertas el jueves 11 de junio a las 20 en Casarena, espacio ubicado en Aristóbulo del Valle 332 de Ciudad.

La propuesta se construye a partir del collage como lenguaje artístico y explora el vínculo entre la palabra escrita y la imagen. Rudman trabaja sobre libros antiguos, recortes, títulos y fragmentos de textos que son resignificados para crear escenas cargadas de simbolismo, ironía y memoria.

La artista describe su proceso creativo como una búsqueda dentro de páginas amarillentas y gastadas por el tiempo, donde las palabras dejan de ser únicamente contenido para convertirse en formas visuales capaces de sugerir nuevas historias.

La exposición toma como punto de partida una cita de Pablo Neruda: "Yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana", una idea que atraviesa toda la muestra y que convierte al lenguaje en materia prima de la creación artística.

Felipe Taborda El reconocido diseñador gráfico brasileño Felipe Taborda expondrá en la Nave de la UNCuyo.

Felipe Taborda regresa a Mendoza con una muestra, una conferencia y un taller gratuito

La agenda de artes visuales de esta semana también tendrá un capítulo internacional con la visita del reconocido diseñador gráfico brasileño Felipe Taborda, una de las figuras más influyentes del diseño latinoamericano contemporáneo. El artista llegará a Mendoza para presentar "El Diseño es el Mensaje", una propuesta que incluirá una exposición retrospectiva, una conferencia abierta al público y un taller destinado a estudiantes y profesionales.

La actividad se desarrollará en la Nave UNCuyo con el apoyo de la Embajada de Brasil en Argentina y permitirá recorrer más de cuatro décadas de producción gráfica de Taborda, cuya obra ha sido exhibida en algunos de los principales espacios dedicados al diseño en América y Europa.

La programación comenzará este jueves, a las 18, con la conferencia "Plagios, copias y homenajes", en la Sala Verde. Durante el encuentro, el diseñador analizará los límites entre la inspiración, la apropiación y la creación original en tiempos de internet y redes sociales, abordando uno de los debates más vigentes dentro de las industrias creativas.

Ese mismo día, a las 20, quedará inaugurada la exposición "El Diseño es el Mensaje" en el Espacio Foyer. La muestra reúne afiches, portadas de discos, identidades visuales y proyectos gráficos desarrollados por Taborda desde 1983 hasta la actualidad. Además de repasar su trayectoria, la propuesta pone en valor el trabajo colaborativo detrás de cada pieza, reconociendo a asistentes, curadores y equipos creativos que participaron en los proyectos. La exposición podrá visitarse de martes a domingo, de 10 a 21, con entrada libre.

Las actividades continuarán los días 12 y 13 de junio con el taller "Cómo crear y desarrollar una idea", donde Taborda compartirá el proceso creativo detrás de sus proyectos editoriales, desde los primeros bocetos hasta la publicación final. La capacitación es gratuita y requiere inscripción previa.

Considerado uno de los referentes del diseño gráfico latinoamericano, Felipe Taborda ha desarrollado una extensa carrera internacional como diseñador, curador, docente y autor. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el libro Latin American Graphic Design, publicado por la editorial alemana Taschen, además de numerosas retrospectivas realizadas en ciudades como Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Santiago de Chile y Londres.

IA Génesis -apocalipsis (2) Una de las obras que se podrá ver en la muestra del Le Parc.

Inteligencia artificial y creación contemporánea: una muestra para debatir el presente

También el jueves 11 de junio, aunque desde las 19.30, el Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de la inauguración de "IA Génesis – Apocalipsis", una exposición colectiva organizada por la asociación de artistas visuales Proarte.

La muestra reúne más de 60 obras realizadas por artistas mendocinos que trabajan en disciplinas tan diversas como la pintura, la fotografía, la cerámica y la escultura.

Más que ofrecer respuestas, la propuesta busca abrir preguntas sobre uno de los temas más discutidos del arte contemporáneo: el impacto de la inteligencia artificial en los procesos creativos. A través de distintas miradas estéticas, los artistas exploran cuestiones vinculadas con la autoría, la creatividad, los límites de la tecnología y las transformaciones culturales que generan las nuevas herramientas digitales.

La exposición propone al visitante una experiencia de reflexión colectiva en torno a una pregunta central: ¿qué sucede con el arte cuando las máquinas también comienzan a producir imágenes?

La muestra cuenta con la participación de más de medio centenar de artistas vinculados a Proarte, una asociación creada en 2011 que nuclea a profesionales, autodidactas, estudiantes y aficionados de las artes visuales. A lo largo de los años, la entidad ha desarrollado exposiciones, capacitaciones, publicaciones, concursos y proyectos de intercambio cultural que contribuyeron a fortalecer la escena artística local.

Aprender a mirar: la fotografía como experiencia creativa

La agenda de junio también incluirá una propuesta de formación destinada tanto a aficionados como a personas sin experiencia previa. El Espacio de Fotografía Máximo Arias será sede del taller "Fotografía creativa: un taller para mirar diferente", coordinado por la fotógrafa, periodista y comunicadora Laura Becerra Ortiz.

El curso se desarrollará en cuatro encuentros previstos para los sábados 13 y 27 de junio y 4 y 11 de julio, de 10 a 12 horas. La capacitación propone trabajar aspectos fundamentales del lenguaje visual como el encuadre, la luz, el punto de vista y la construcción de relatos a través de la imagen.

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es que no exige equipamiento profesional: los participantes podrán trabajar tanto con cámaras fotográficas como con teléfonos celulares.

PH Laura Becerra Ortiz Foto de Laura Becerra Ortiz.

Con más de quince años de trayectoria profesional,

ha desarrollado proyectos vinculados a la fotografía documental, editorial y cultural, además de dictar talleres en distintas ciudades de América Latina y Europa.

Su enfoque pone el acento en la observación cotidiana y en la capacidad de la fotografía para descubrir belleza y significado en escenas aparentemente simples.La participación en el taller será gratuita y no requerirá inscripción previa.