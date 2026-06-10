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Edemsa anunció cortes de luz en siete departamentos de Mendoza: en qué zonas y horarios

La empresa de electricidad anticipó cortes de luz en distintas zonas de la provincia para este jueves 11 de junio.

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.&nbsp;

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 11 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 11 de junio

Guaymallén

  • En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y adyacencias; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles El Carrizal, 9 de Julio, Cerro Catedral, Cacheuta y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 11.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Los Peralitos, entre Portal de la Cordillera y Proyectada J267. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la intersección de calle Cobos con Marra. En callejones Cabanillas, Caroglio y zonas aledañas; Agrelo. De 9.00 a 12.00 h.
  • En la intersección de Acceso Sur con calle Aráoz y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.00 a 11.00 h.

Maipú

  • En la intersección de calle N°5 con Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
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Tupungato

  • En Costanera de Río de las Tunas. Camino hacia Dique Las Tunas, hacia el noroeste de calle La Estancia; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°92 (ó Quintana), entre barrio Las Vertientes y calle Libertador San Martín; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • Entre calles Corrientes, 9 de Julio, Montecaseros y Balloffet. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

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