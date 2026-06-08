Edemsa anunció cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este martes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 9 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este martes 9/6
Guaymallén
- En calle Lavalle, entre Pedro Molina y Aristóbulo del Valle. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Río Negro, Diego Paroissien y Cornelio Moyano. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En la Ruta Nacional N°40. En Ghilardi S.A. y zonas aledañas; Anchoris. De 9.30 a 11.30 h.
- En la Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano, y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Montecaseros, entre Gerónimo Ruiz y Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de calle 25 de Mayo con Pueyrredón y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Vieytes con Anchorena y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.00 a 12.00 h.
- En calles Proyectadas I393 e I354, en áreas adyacentes a la Ruta Provincial N°60; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Gloria, entre Alto Verde y Filipini. En barrios Schonstatt, Presidente y San José; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- Entre calles Las Heras, Tomás Godoy Cruz, Elías Villanueva y Julio A. Roca. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle El Campo, entre Villegas y Ruta Nacional N°40. En calle Villegas, entre Sara de Puebla y El Campo. En el barrio Nuevo Milenio; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En calle San Martín, entre La Fábrica y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- En calle San Martín Norte, entre Los Abedules y paraje La Junta. De 9.00 a 13.00 h.