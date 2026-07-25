Atención: cortes de luz en un departamento de Mendoza este sábado
Según el cronograma, diferentes zonas de un departamento de Mendoza verán afectado el normal funcionamiento del servicio eléctrico durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 25 de julio. Esto se debe a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, dos zonas de la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú, verán afectado el servicio eléctrico durante la mañana de este sábado.
Cortes de luz programados para este sábado 25/7
Maipú
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Las Margaritas entre Sarmiento y Proyectada I187 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 8.05 a 12.00 h.