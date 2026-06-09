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Cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos de Mendoza este miércoles

Edemsa detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz y en qué horarios.

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Edemsa anunció cortes de luz en distintas zonas de la provincia.&nbsp;

Edemsa anunció cortes de luz en distintas zonas de la provincia. 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 10 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este miércoles 10/6

Guaymallén

  • En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En Barrio San Alberto. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En calles Cambiaggi, Sánchez y Buenos Aires, en las inmediaciones de Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En el barrio Mendoza Norte Country Club. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

  • Entre calles Río Gallegos, Santa Fe, Las Margaritas y Modesto Lima. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calles Proyectadas J468, J467, J466 y zonas aledañas; Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de calle San Martín con Santa Fe y adyacencias; Mayor Drummond. De 11.15 a 14.00 h.
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Tupungato

  • En calle Valderrama, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Sarmiento. En loteo Arales y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Latorre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle Castillo, hacia el sur de Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el sur de Castillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Sardi, Tirasso, Lassa y Rawson; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles N°3, N°4, Monseñor De Miguel y Ponontrehua; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.

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