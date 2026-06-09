Cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos de Mendoza este miércoles
Edemsa detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz y en qué horarios.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 10 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 10/6
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En Barrio San Alberto. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En calles Cambiaggi, Sánchez y Buenos Aires, en las inmediaciones de Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En el barrio Mendoza Norte Country Club. De 10.30 a 14.30 h.
Luján
- Entre calles Río Gallegos, Santa Fe, Las Margaritas y Modesto Lima. De 8.45 a 12.45 h.
- En calles Proyectadas J468, J467, J466 y zonas aledañas; Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle San Martín con Santa Fe y adyacencias; Mayor Drummond. De 11.15 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle Valderrama, entre calles “C” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodegas Salentein y Viñedos Don Antonio. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Sarmiento. En loteo Arales y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Latorre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Castillo, hacia el sur de Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el sur de Castillo. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sardi, Tirasso, Lassa y Rawson; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles N°3, N°4, Monseñor De Miguel y Ponontrehua; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.