Los 2 exóticos países que visitará la Selección argentina en la gira de noviembre

La AFA publicó la agenda oficial de la Selección argentina para lo que resta de 2025. Ya se conocen las fechas y dónde se jugarán los partidos.

A poco menos de dos semanas de los partidos ante Venezuela y Ecuador, en los que la Selección argentina le pondrá el broche final a las Eliminatorias Sudamericanas, la AFA oficializó las giras con las que la Scaloneta completará la agenda de 2025.

Lo primero que hay que saber es que, después de la doble fecha de septiembre, la Albiceleste ya no disputará partidos oficiales en lo que resta del año. Sin embargo, sí habrá un par de amistosos que se jugarán tanto en la fecha FIFA de octubre como en la de noviembre. En ese sentido, ya se confirmaron cuándo y dónde serán esos compromisos.

Las giras confirmadas de la Selección argentina, con dos destinos muy exóticos En primera instancia, la vigente campeona del mundo tendrá que viajar a Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con rivales (Venezuela y Puerto Rico pican en punta) y ciudades a definir. No obstante, la gira pactada para noviembre tendrá un condimento especial por los particulares y exóticos destinos que visitarán los dirigidos por Lionel Scaloni.

Selección Argentina En noviembre, la Scaloneta jugará amistosos en India y Angola para cerrar el año. Fotobaires Entre el 10 y 18 de dicho mes, la Selección argentina jugará en Luanda, la capital de Angola y Kerala, en India. Más allá de que la AFA informó oficialmente las sedes para esos partidos, todavía no se sabe cuáles serán los contrincantes (se especula con que podrían ser los dos países anfitriones).