Sufre Gallardo: un jugador de River se resintió de su lesión y encendió las alarmas

Un futbolista de River se resintió de un viejo desgarro y Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con él para los próximos compromisos del Millo.

En una etapa del año difícil para River. No precisamente por lo deportivo, porque está puntero en la Zona B del Clausura y clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertados, sino por el sinfín de lesiones que viene padeciendo el equipo de Marcelo Gallardo en el último tiempo.

Cuando todavía está terminando de asimilar lo de Germán Pezzella, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el 0-0 ante Independiente, el Millonario recibió otra pésima noticia en lo que respecta al ámbito de las lesiones. Para colmo, se trata de un futbolista que es muy propenso a ellas.

Otra mala para Marcelo Gallardo: el Pity Martínez se resintió de una vieja lesión Hablamos de Gonzalo Martínez. quien quedó afuera del banco de suplentes en el partido ante Libertad por una sobrecarga muscular. En ese sentido, el Pity se hizo estudios horas después de la clasificación de River y los mismos confirmaron lo peor: se resintió de un viejo desgarro en el isquiotibial derecho y volverá a estar un tiempo afuera de las canchas.

Pity Martínez Marcelo Gallardo River Plate El Pity Martínez se resintió de un desgarro y volverá a ser baja en River. Fotobaires Lo cierto es que el tema de las lesiones viene siendo un problema muy complejo en la carrera del volante ofensivo. En los últimos cuatro años, sufrió 3 roturas de ligamentos: dos en Al Nassr de Arabia Saudita (2021 y 2023) y una en su vuelta a River (2024).